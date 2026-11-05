Terenul fostului ștrand municipal din Alba Iulia, introdus în registrul spațiilor verzi: Urmează să fie amenajat un parc cu spații recreative și de agrement în zona Schit
Terenul fostului ștrand municipal din Alba Iulia, introdus în registrul spațiilor verzi: Urmează să fie amenajat un parc cu spații recreative și de agrement în zona Schit
Consilierii locali din Alba Iulia vor avea pe ordinea de zi, în ședința extraordinară de luni, 9 noiembrie 2026, un proiect de hotărâre privind actualizarea Registrului local al spațiilor verzi din intravilanul municipiului.
Obiectul principal al proiectului este introducerea în registru a terenului fostului ștrand municipal, aflat în sectorul 10-12, pe strada Francisca. Terenul aparține domeniului public al municipiului și este înscris în două cărți funciare: CF 97213, cu 3.273 mp, și CF 97214, cu 10.038 mp, în total 13.311 mp. Categoria de folosință a ambelor parcele este „alei și zone verzi“.
Potrivit raportului de specialitate, bilanțul modificărilor arată o creștere a suprafeței de spațiu verde din municipiu cu 13.311 mp. Ultima actualizare, aprobată prin HCL 420/2025, indica o suprafață de 1.123.361 mp, incluzând zonele verzi din Parcul Dendrologic, Pista de biciclete și Zona de agrement. Dacă proiectul va fi adoptat, suprafața va ajunge la 1.136.672 mp.
Proiectul din zona Schit
Terenul fostului ștrand, împreună cu cel din fața restaurantului Terasa Viilor, ambele în domeniul public, vor fi incluse într-un proiect de regenerare urbană intitulat „Amenajare parc cu spații recreative și agrement în zona Schit“.
Suprafața totală a proiectului este de 20.271 mp.
Pe amplasament se află în prezent 11 arbori. În raportul de specialitate se menționează că, odată cu derularea proiectului, vor fi plantați 180 de arbori, precum și un număr de arbuști și plante.
foto reprezentativă – cu rol ilustrativ
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