Postul Crăciunului 2026: 40 de zile de restricții alimentare. Când începe, când se încheie și în ce zile este permis peștele

Postul Nașterii Domnului, cunoscut în tradiția populară drept Postul Crăciunului, începe în 2026 duminică, 15 noiembrie, și se încheie joi, 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului. Timp de 40 de zile, credincioșii ortodocși sunt chemați să respecte rânduielile postului și să se pregătească spiritual pentru una dintre cele mai importante sărbători creștine: Nașterea Domnului, celebrată pe 25 decembrie.

Dincolo de restricțiile alimentare, această perioadă are o semnificație religioasă profundă. Postul este considerat un timp al rugăciunii, al cumpătării, al iertării și al faptelor bune, prin care credincioșii își pregătesc sufletul pentru sărbătoarea Crăciunului.

Când este Lăsatul secului în 2026

Ultima zi înainte de începerea Postului Crăciunului este sâmbătă, 14 noiembrie 2026, când este marcat Lăsatul secului. Aceasta reprezintă momentul de trecere de la alimentația obișnuită la regimul alimentar specific perioadei de post.

Începând cu 15 noiembrie, credincioșii renunță la carne, ouă și produse lactate, respectând calendarul bisericesc și zilele în care sunt prevăzute anumite dezlegări.

În ce zile este dezlegare la pește în Postul Crăciunului 2026

Unul dintre cele mai importante aspecte pentru credincioși este calendarul dezlegărilor la pește. În Postul Nașterii Domnului din 2026 sunt prevăzute 14 zile în care este permis consumul acestui aliment, potrivit rânduielilor bisericești.

Prima dezlegare la pește va fi sâmbătă, 21 noiembrie, când este sărbătorită Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. În luna noiembrie, alte zile cu dezlegare sunt 22, 23, 28, 29 și 30 noiembrie.

În decembrie, credincioșii vor putea consuma pește în zilele de 1, 3, 5, 6, 7, 12, 13 și 19 decembrie. Ultima dezlegare este programată cu câteva zile înainte de Crăciun, după care rânduiala postului devine mai aspră.

Ce alimente sunt permise în cele 40 de zile de post

Pe durata Postului Crăciunului, alimentația exclude produsele de origine animală precum carnea, laptele, brânzeturile și ouăle. În schimb, pot fi consumate legume, fructe, cereale, cartofi, orez, fasole, linte, năut, ciuperci, nuci și semințe.

Există și zile în care sunt permise untdelemnul și vinul, conform calendarului ortodox. Dezlegările la pește reprezintă o particularitate a acestui post, care are o rânduială alimentară mai puțin aspră decât Postul Paștelui.

Respectarea postului nu înseamnă însă doar renunțarea la anumite alimente. În tradiția ortodoxă, dimensiunea spirituală este esențială, iar rugăciunea, spovedania, participarea la slujbele bisericești, milostenia și împăcarea cu cei din jur sunt considerate la fel de importante.

Sărbătorile importante din Postul Crăciunului

Perioada de post cuprinde mai multe sărbători importante pentru Biserica Ortodoxă. Pe 21 noiembrie este prăznuită Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, una dintre sărbătorile însemnate ale acestei perioade.

La finalul lunii noiembrie, pe 30 noiembrie, este sărbătorit Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României. În decembrie, calendarul bisericesc marchează, printre altele, sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, pe 6 decembrie, și pe cea a Sfintei Mucenițe Filofteia, pe 7 decembrie.

Aceste momente religioase sunt însoțite de tradiții și obiceiuri păstrate de-a lungul generațiilor, mai ales în comunitățile rurale, unde Postul Crăciunului rămâne o perioadă importantă în viața spirituală și în pregătirile pentru sărbătorile de iarnă.

De ce ține Postul Crăciunului 40 de zile

Durata de 40 de zile are o semnificație religioasă aparte și amintește de perioada de pregătire spirituală prin post și rugăciune înaintea marilor momente din istoria creștinismului. Postul Nașterii Domnului este unul dintre cele patru mari posturi de peste an din calendarul ortodox, alături de Postul Paștelui, Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel și Postul Adormirii Maicii Domnului.

Prin această perioadă, credincioșii sunt îndemnați să își tempereze dorințele, să acorde mai multă atenție vieții spirituale și să îi ajute pe cei aflați în nevoie. În esență, postul reprezintă nu doar o schimbare a regimului alimentar, ci și un exercițiu de disciplină, răbdare și solidaritate.

Când se încheie Postul Crăciunului în 2026

Ultima zi de post este joi, 24 decembrie, Ajunul Crăciunului. Această zi are o rânduială specială, fiind asociată în tradiția ortodoxă cu postirea mai aspră și cu pregătirea imediată pentru sărbătoarea Nașterii Domnului.

Vineri, 25 decembrie 2026, credincioșii sărbătoresc Crăciunul, marcând Nașterea lui Iisus Hristos și încheierea perioadei de post.

Pentru persoanele bolnave, copii, femeile însărcinate și cei care au probleme de sănătate, restricțiile alimentare trebuie adaptate în funcție de necesități, cu recomandarea de a solicita sfatul medicului și îndrumarea duhovnicului.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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