Ştirea zilei

Târguri de Crăciun și Paște la Alba Iulia: Primăria nu renunță, în ciuda unui prim eșec, la ideea de a „preda” organizarea unui operator privat

Ioana Oprean

Publicat

acum 31 de minute

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Târguri de Crăciun și Paște la Alba Iulia: Primăria nu renunță, în ciuda unui prim eșec, la ideea de a „preda” organizarea unui operator privat

Administrația locală din Alba Iulia nu renunță la ideea de a preda organizarea târgurilor din Piața Cetății Alba Carolina unui operator privat. Un proiect de hotărâre privind reluarea procedurii de concesionare a serviciilor de organizare a evenimentelor „Târgul de Crăciun” și „Târgul de Paște”, împreună cu un nou caiet de sarcini și un nou contract-cadru, va intra la aprobare în ședința extraordinară a Consiliului Local de luni, 9 noiembrie 2026. 

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Petrecerea Divorțaților

La prima încercare singura ofertă a „dispărut”

Repunerea pe tapet a ideii vine după ce procedura din acest an a rămas fără concurent. Singura firmă care depusese ofertă, WERKSTATT SRL, și-a retras-o. Ca motiv, compania a incocat calendarul prea strâns. Din momentul finalizării procedurii și până la deschiderea târgului nu ar mai fi rămas timp pentru avize, contractarea furnizorilor, artiștilor și comercianților sau pentru amenajarea conceptului în teren.

Reprezentantul firmei, Sebastian Marcovici, a precizat că proiectul fusese gândit pe patru ani, pentru un spațiu de patrimoniu. Din acest motiv, spune el, merită pregătit „în condiții care să-i garanteze calitatea”. Firma a mai transmis că rămâne interesată de proiecte culturale ale orașului.

Primăria preia ștafeta „din mers”

Într-un comunicat de presă de joi, 5 noiembrie 2026, reprezentanții Primăriei Municipiului Alba Iulia au anunțat că au luat act de decizia ofertantului, pe care au descris-o drept responsabilă.

Procedura de concesiune urmează să fie reluată, cu un calendar mai larg, care să le lase operatorilor interesați timp de pregătire.

Până atunci, Târgul de Crăciun 2026 se ține oricum. Locul de desfășurare va fi Piața Cetății Alba Carolina
Deschiderea este programată în 27 noiembrie 2026

Evenimentul va fi organizat chiar de Primăria Municipiului Alba Iulia, prin serviciile și instituțiile subordonate, în colaborare cu operatori culturali și economici care vor asigura imaginea și specificul evenimentului

Participanți vor fi producători și artizani din oraș, din județ și din regiune

Programul va cuprinde concerte, activități pentru copii și familii și Festivalul de România, de 1 Decembrie 2026.

Detaliile urmează să fie anunțate în zilele următoare.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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