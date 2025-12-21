Rămâi conectat

VIDEO | Patru bărbați din Alba și Mureș, REȚINUȚI  de polițiști pentru ÎNȘELĂCIUNE și FURT: Au luat peste 9.000 de lei de la doi vârstnici din Poiana Galdei și Ivăniș 

Ioana Oprean

Publicat

acum 40 de minute

în

De

Patru bărbați din Alba și Mureș au fost reținuți de polițiști pentru înșelăciune și furt. Au luat peste 9.000 de lei de la doi vârstnici din Poiana Galdei și Ivăniș.

Potrivit IPJ Alba, la data de 20 decembrie 2025, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de patru bărbați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și furt.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, la data de 11 decembrie 2025, trei bărbați, în vârstă de 23, 26 și 30 de ani, din județul Mureș, împreună cu un bărbat de 37 de ani, din comuna Mihalț, județul Alba, s-au deplasat cu o autoutilitară, pe raza localității Poiana Galdei, la domiciliul unui bărbat de 72 de ani și profitând de vârsta sa înaintată, l-ar fi indus în eroare cu privire la prețul stabilit pentru efectuarea unor lucrări la soclul casei.

Astfel, bărbații i-ar fi solicitat persoanei vătămate, suma de 3.600 de lei, în plus față de prețul inițial.

Ulterior, cei patru bărbați s-au deplasat pe raza localității Ivăniș, la domiciliul unei femei în vârstă de 89 de ani și s-au recomandat ca fiind angajați ai unei companii electrice, ocazie cu care au pătruns în interiorul imobilului și ar fi sustras suma de 5.000 de lei.

În cauză, la data de 20 decembrie 2025, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară, la locuințele bărbaților, unde au identificat și ridicat bunuri folosite la săvârșirea infracțiunilor, precum și suma de 9.500 de lei.

Cercetările sunt continuate.

