VIDEO | Patru bărbați din Alba și Mureș, REȚINUȚI de polițiști pentru ÎNȘELĂCIUNE și FURT: Au luat peste 9.000 de lei de la doi vârstnici din Poiana Galdei și Ivăniș
Patru bărbați din Alba și Mureș, REȚINUȚI de polițiști pentru ÎNȘELĂCIUNE și FURT: Au luat peste 9.000 de lei de la doi vârstnici din Poiana Galdei și Ivăniș
Patru bărbați din Alba și Mureș au fost reținuți de polițiști pentru înșelăciune și furt. Au luat peste 9.000 de lei de la doi vârstnici din Poiana Galdei și Ivăniș.
Potrivit IPJ Alba, la data de 20 decembrie 2025, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de patru bărbați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și furt.
Citește și: VIDEO | Bătrânică de 89 de ani, dintr-un sat din Apuseni, tâlhărită de 4.000 de lei, de trei bărbați care s-au dat angajați la curent: ,,M-am țâpat pe mâna lui cu bani și am tras de ei. Am suduit cât n-am suduit tot anul”
Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, la data de 11 decembrie 2025, trei bărbați, în vârstă de 23, 26 și 30 de ani, din județul Mureș, împreună cu un bărbat de 37 de ani, din comuna Mihalț, județul Alba, s-au deplasat cu o autoutilitară, pe raza localității Poiana Galdei, la domiciliul unui bărbat de 72 de ani și profitând de vârsta sa înaintată, l-ar fi indus în eroare cu privire la prețul stabilit pentru efectuarea unor lucrări la soclul casei.
Astfel, bărbații i-ar fi solicitat persoanei vătămate, suma de 3.600 de lei, în plus față de prețul inițial.
Ulterior, cei patru bărbați s-au deplasat pe raza localității Ivăniș, la domiciliul unei femei în vârstă de 89 de ani și s-au recomandat ca fiind angajați ai unei companii electrice, ocazie cu care au pătruns în interiorul imobilului și ar fi sustras suma de 5.000 de lei.
În cauză, la data de 20 decembrie 2025, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară, la locuințele bărbaților, unde au identificat și ridicat bunuri folosite la săvârșirea infracțiunilor, precum și suma de 9.500 de lei.
Cercetările sunt continuate.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 21 decembrie 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 21 decembrie 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 21 decembrie 2025 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind […]
Un bărbat din Alba a obținut o diplomă de bacalaureat falsificată și a folosit-o pentru a putea exploata legal pădurea. Diploma provine la un colegiu din București
Un bărbat din Horea a obținut o diplomă de bacalaureat falsificată și a folosit-o pentru a putea exploata legal pădurea. Diploma provine la un colegiu din București Un bărbat din comuna Horea, județul Alba, va fi judecat pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals după ce a obținut o diplomă de […]
VIDEO | Crăciunul la fermă, în Apuseni: Văcuța fashion din Gârda de Sus, gătită cu luminițe, dovada că și satul poate fi ,,cool”, iar tradiția și modernul pot merge mână în mână
Crăciunul la fermă, în Apuseni: Văcuța fashion din Gârda de Sus, gătită cu luminițe, dovada că și satul poate fi ,,cool”, iar tradiția și modernul pot merge mână în mână Într-o lume în care trendurile de sărbători sunt dominate de căței și pisici împodobite cu luminițe, o tânără din județul Alba a ales să meargă […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice: Trotinetiştii nu au unde să le plăteasc, dar riscă amenzi de până la 2.000 de lei
RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice: Trotinetiştii nu au unde să le plăteasc, dar riscă amenzi de până la...
Scrisoarea Pastorală a Preafericitului Părinte Claudiu la Sărbătoarea Nașterii Domnului 2025: ,,Cristos se naște, măriți-L! Cristos din ceruri, întâmpinați-L!”
Scrisoarea Pastorală a Preafericitului Părinte Claudiu la Sărbătoarea Nașterii Domnului 2025: ,,Cristos se naște, măriți-L! Cristos din ceruri, întâmpinați-L!” Onoratului...
Știrea Zilei
VIDEO | Patru bărbați din Alba și Mureș, REȚINUȚI de polițiști pentru ÎNȘELĂCIUNE și FURT: Au luat peste 9.000 de lei de la doi vârstnici din Poiana Galdei și Ivăniș
Patru bărbați din Alba și Mureș, REȚINUȚI de polițiști pentru ÎNȘELĂCIUNE și FURT: Au luat peste 9.000 de lei de...
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 21 decembrie 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 21 decembrie 2025. Calendarul examenelor și condițiile...
Curier Județean
Șofer ,,mort de beat”, din Săsciori, prins la volan prin Petrești: A fost reținut de polițiști și s-a ales cu dosar penal
Șofer ,,mort de beat”, din Săsciori, prins la volan prin Petrești: A fost reținut de polițiști și s-a ales cu...
S-a îmbătat și a dat foc la 50 de baloți de paie. Tânăr din Alba, REȚINUT de polițiști și cercetat pentru distrugere. Prejudiciu de aproximativ 15.000 lei
S-a îmbătat și a dat foc la 50 de baloți de paie. Tânăr din Alba, REȚINUT de polițiști și cercetat...
Politică Administrație
Ilie Bolojan, despre plata impozitului local de persoanele cu dizabilități: ,,Este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de toţi cetăţenii României”
Premierul Ilie Bolojan, despre plata impozitului local de persoanele cu dizabilități: ,,Este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de...
Florin Roman: ,,Bonificație de 3% pentru firmele bune platnice, care și-au plătit birurile către stat la timp”. Peste 150 de mii de firme care primesc 160 milioane de lei
Florin Roman: ,,Bonificație de 3% pentru firmele bune platnice, care și-au plătit birurile către stat la timp”. Peste 150 de...
Opinii Comentarii
Sfânta Muceniță Iulia și Sfântul Mucenic Temistocle, prăznuiți în 21 decembrie de credincioși
Sfânta Muceniță Iulia și Sfântul Mucenic Temistocle sunt prăznuiți în 21 decembrie de credincioșii ortodocși. Sfânta Muceniţă Iuliana a trăit...
Bradul de Crăciun. Cum și când se împodobește. Istoria împodobirii bradului
Bradul de Crăciun. Cum și când se împodobește. Istoria și tradiția împodobirii bradului Împodobirea bradului de Crăciun este una dintre...