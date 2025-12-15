VIDEO | Bătrânică de 89 de ani, dintr-un sat din Apuseni, tâlhărită de 4.000 de lei, de trei bărbați care s-au dat angajați la curent: ,,M-am țâpat pe mâna lui cu bani și am tras de ei. Am suduit cât n-am suduit tot anul”

Bătrânică de 89 de ani, dintr-un sat din Apuseni, tâlhărită de 4.000 de lei, de trei bărbați care s-au dat angajați la curent: ,,M-am țâpat pe mâna lui cu bani și am tras de ei. Am suduit cât n-am suduit tot anul”

O bătrânică de 89 de ani, dintr-un sat din Apuseni, a fost tâlhărită la sfârșitul săptămânii trecute, de trei bărbați, care s-au dat drept angajați la curent. Aceștia au plecat cu 4.000 de lei, după ce anterior se pare că au prădat o altă vârstnică, din vecini.

Femeia era plecată după apă și s-a întâlnit cu bărbații pe drum. Potrivit informațiilor ziarulunirea.ro, aceștia veneau de la o vecină, tot femeie în vârstă, de unde au plecat de asemenea cu bani furați.

Bunicuța a povestit întreaga pățanie unor oameni de bine, care i-au făcut o vizită pentru a-i duce un pachet cu alimente, înainte de Crăciun, în cadrul unei campanii umanitare pentru vârstnicii din Apuseni.

,,Au venit hoții ieri pe mine și mi-au luat banii. Au fost aici trei bărbați, în poartă. Le-am dat binețe, le-am mulțumit, iar unul m-a întrebat: Copilul ți-e acasă? Am stat așa și cu jumătate de gură am zis că nu… Eu n-am făcut de-astea niciodată, să știți… Oricine m-a întrebat, eu am zis că băiatul e în casă și doarme că a venit de la lucru”, le-a povestit femeia musafirilor ei.

Bărbații i-au spus că au venit să facă revizia la curent: ,,Eu sunt bătrână și nu pricep atâtea, nu știu cum merg lucrurile acum, ce să zic, vin și se bagă acolo, cer scara și nu au mai zis nimic. M-au întrebat pe unde e băgat curentul că trebuie să facă revizia la el. Au mai stat un pic și mi-au zis că trebuie să dau 300 de lei. M-am uitat în portofel și nu aveam atâția bani. Nu mi-am dat seama, că dacă eu pricepeam…”, mărturisește cu tristețe bătrânica.

De bună credință, femeia a crezut spusele bărbaților și pentru că nu avea suma cerută la ea, s-a urcat în pod pentru a lua restul de bani. Cei trei bărbați s-au dus după ea: ,,Văd că vin după mine. Nu m-am întristat prea tare, pentru că au zic că acolo în pod trebuie să facă ceva la curent. Mă duc și deschid cufărul să iau să-i dau banii. Dau să îi iau și se țâpă cu mâna stânga să-i ia, eu cu dreapta mă țâp și eu pe mâna lui cu banii și am tras din bani, 3.600 de lei am tras.

Când am tras, să mă ierte Bunul Dumnezeu Sfântul și Tatăl de Sus, am suduit cât n-am suduit tot anul. I-am zis, tu ai spus că ești de la curent, dar ești hoț. Au luat 4.000 de lei. Și ce să vezi, atunci m-am enervat și am zis că mă duc sa dau telefon să vină poliția. Atunci au și plecat. Dar mulțumesc lui Dumnezeu Sfântul că nu m-a lovit, că își putea bate joc de mine, mă omora acolo în pod, nu știa nimeni de mine zile întregi”, a mai adăugat femeia.

Deși a rămas aproape fără jumătate din economii, vârstnica spune că nu îi pare rău, se bucură că a scăpat cu bine și că și-a luat gândul de a mai recupera ce au luat hoții: ,,Nu-mi pare rău de bani, îmi pare bine că am scăpat cu bine. Unul s-a urcat în pod, stătea în spatele meu și altul era pe scară și când a văzut că iau banii s-a aruncat pe ei”, spune bunicuța.

Potrivit informațiilor ziarulunirea.ro, polițiștii fac deja cercetări pentru a-i descoperi pe cei trei făptași.

