VIDEO | ,,Pârtie” pe A10, Turda – Alba Iulia: Se circulă în condiții de iarnă după ce ninsoare a început să cadă

Ninsoarea căzută în ultimele ore în mai multe zone ale județului Alba a început să creeze dificultăți în trafic, afectând mai multe drumuri.

Printre acestea se numără și Autostrada A10, pe sensul Turda – Alba Iulia, unde se circulă în condiții de iarnă, după ce fulgii de zăpadă s-au așternut din nou pe carosabil.

Un participant la trafic a surprins situația într-un videoclip publicat pe un grup dedicat șoferilor din județ. Imaginile arată starea drumului, iar mesajul care le însoțește spune sugestiv: „Așa se circulă pe autostrada de la Turda la Alba Iulia… pârtieee”.

Citește și: VIDEO ȘTIREA TA | Haos pe drumul Blaj – Crăciunelul din cauza zăpezii. Mai multe mașini au ajuns în șanț: ,,Nu se circulă pe serpentine”

Problemele cauzate de ninsoare nu se limitează însă doar la Autostrada A10. Și alte artere rutiere din județ sunt afectate de condițiile meteo, precum drumul Crăciunel – Blaj, unde, potrivit unei filmări trimise redacției Ziarul Unirea, carosabilul se prezintă într-o stare foarte proastă. În imagini pot fi observate cel puțin două autoturisme ieșite în afara părții carosabile, în timp ce alte mașini înaintează cu mare dificultate, șoferii fiind nevoiți să circule cu prudență sporită. La fața locului au intervenit și autoritățile.

