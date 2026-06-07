Producătorul de lactate De Colţeşti, investiție de 4 milioane de euro pentru finalizarea unui depozit de maturare: ,,Ne va creşte capacitatea de şase ori şi ne va ajuta să avem o prezenţă mai bună în marile lanţuri”

Producătorul de lactate De Colţeşti din judeţul Alba va finaliza în acest an o investiţie de 4 milioane de euro într-un depozit care îi va per­mite să îşi crească de şase ori capa­citatea de maturare a brânzeturilor. Investiţia începută în urmă cu doi ani va ajuta totodată compania să îşi consolideze prezenţa în marile lanţuri de retail, unde se află deja, însă doar regional.

Produsele De Colteşti se află deja în marile lanţuri de retail, precum Carrefour, Auchan, Mega Image şi Kaufland, însă prezenţa lor e mai degrabă una regională. Pe lângă aceste reţele, lactatele se găsesc şi în HoReCa şi în magazine specializate.

La origini, compania a fost fon­da­tă în 1994, având fabrica în satul Col­ţeşti (comuna Rimetea), judeţul Alba, la poalele Munţilor Trascău. Afa­cerea a ajuns astăzi la a doua ge­ne­raţie de antreprenori. O etaptă im­portantă în dezvoltarea firmei a avut loc acum cir­ca 15 ani, când de la brânzeturi tradi­ţionale, businessul s-a extins către cele maturate.

„În 2011, eram o mică fabrică. Eram o mână de oameni care îşi pu­neau la treabă priceperea şi su­fletul ca să facă nişte brânzeturi bune. Am crescut, iar în urmă cu doi ani am în­ceput să construim un depozit de ma­tu­rare de şase ori capacitatea exis­ten­tă. Intenţionăm să-l finalizăm în a­cest an. Este o investiţie de 4 milioane de euro. E un nou spaţiu de maturare, dar are şi o zonă de porţionare, feliere, ambalare“, spune Marius Chiorean, director general al De Colţeşti, pre­zent în cadrul emisiunii ZF 15 minute cu un antreprenor, un proiect al Zia­rului Financiar şi al UniCredit Bank.

Produsele De Colteşti se află deja în marile lanţuri de retail, precum Carrefour, Auchan, Mega Image sau Kaufland, însă prezenţa lor e mai degrabă una regională. Pe lângă aceste reţele, lactatele se găsesc şi în HoReCa şi în magazine specializate.

„Pe acest segment din urmă avem cele mai bune rezultate. Mă refer la tot ce înseamnă băcănii, adică locuri unde produsele noastre sunt la vitrină asistată, iar omul poate oferi informaţii clienţilor, informaţii pe care raftul nu le oferă. Relaţia dintre clienţi şi vânzător este foarte importantă, acolo se facem transferul de know-how“, adaugă el.

La început, fabrica realiza brânzeturi tradiţionale româneşti, precum caşcaval, telemea ori brânză frământată, însă din 2011, businessul a accesat fonduri europene şi a schimbat puţin direcţia de mers prin construirea unei noi capacităţi de producţie, unde a fost implementată o linie tehnologică elveţiană. Din acel moment, producătorul a început să realizeze şi brânzeturi maturate, o direcţie pe care doreşte să o dezvolte.

Compania are acum peste 100 de articole în portofoliul său. Marius Chiorean recunoaşte că o astfel de diversitate poate consuma mult timp şi mulţi bani, însă tocmai acest portofoliu amplu a ajutat businessul să crească.

„Este nevoie să facem schimbări şi să fim în trend cu ceea ce vor consumatorii. Clienţii mănâncă diferit faţă de acum 10-15 ani (produse, gramaje, porţionări – n.red.). Poate peste alţi 10-15 ani va fi iarăşi altfel.“

Spre deosebire de alţi producători, De Colţeşti îşi achiziţionează materia primă din zonă, având fermieri care îi asigură necesarul de lapte.

Anul trecut, producătorul a avut venituri de 30 milioane de lei, în creştere cu 12% faţă de 2024. Pentru anul acesta, compania şi-a bugetat o creştere de circa 15%, iar începutul lui 2026 a fost unul bun în contextul actual, spune Marius Chiorean.

„Dinamica lucrurilor s-ar putea schimba, dar la fel şi compania nu merge într-o linie dreaptă. Ne adaptăm în permanenţă şi luăm lucrurile aşa cum vin. Căutăm soluţii care sunt cât mai potrivite pentru noi şi pentru clienţii noştri“, mai spune el.

Foto: Facebook De Colțești – Torockoi

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI