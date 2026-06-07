„Undă verde” pentru lucrările de consolidare și pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale pe DJ 142N, în Căpâlna de Jos: Proiect de un milion de lei
„Undă verde” pentru lucrările de consolidare și pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale pe DJ 142N, în Căpâlna de Jos: Proiect de un milion de lei
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Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | ACCIDENT pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Un autoturism implicat în evenimentul rutier de la km 303
ACCIDENT pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Un autoturism implicat în evenimentul rutier de la km 303 Un accident rutier s-a produs în după amiaza zilei de duminică, 7 iunie 2026, pe Autostrada A1. Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea masurilor specifice la un accident rutier produs pe autostrada A1 km 303, sens Sebes -Sibiu. „Detașamentul […]
Războiul pentru apă s-a încheiat în instanță: Doi pensionari și-au aflat pedepsele după o agresiune violentă într-un sat din Munții Apuseni
Războiul pentru apă s-a încheiat în instanță: Doi pensionari și-au aflat pedepsele după o agresiune violentă într-un sat din Munții Apuseni Judecătoria Câmpeni a pus capăt, joi, 4 iunie 2026 unui conflict vechi privind alimentarea cu apă într-o comunitate din zona Vadu Moților, condamnând doi bărbați pentru agresarea unui localnic care încerca să se racordeze […]
ACCIDENT pe Autostrada Sebeș-Turda, sensul Turda-Aiud: Un autoturism implicat în evenimentul rutier
ACCIDENT pe Autostrada Sebeș-Turda, sensul Turda-Aiud: Un autoturism implicat în evenimentul rutier Accident pe Autostrada Sebeș-Turda, duminică, 7 iunie 2026, aproape de prânz. „Secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea măsurilor specifice la un accident rutier produs pe A10, km 54, sens de mers Turda-Aiud. Este vorba despre un autoturism implicat, fără persoane încarcerate. Forțe […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Președinții Curților de Apel acuză Guvernul de „subordonarea justiției”: „Este un nou atac asupra independenței puterii judecătorești”
Președinții Curților de Apel acuză Guvernul de „subordonarea justiției”: „Este un nou atac asupra independenței puterii judecătorești” Reuniți la Oradea...
Bacalaureat 2026 | La ce oră încep examenele de la Bac și ce se întâmplă dacă întârzii. Reguli în sala de examen
Bacalaureat 2026 | La ce oră încep examenele de la Bac și ce se întâmplă dacă întârzii. Reguli în sala...
Știrea Zilei
VIDEO | Bărbat de 50 de ani, din Oarda, REȚINUT pentru conducere sub influența alcoolului: Beat mangă, a provocat un accident în Lancrăm
Bărbat de 50 de ani, din Oarda, REȚINUT pentru conducere sub influența alcoolului: Beat mangă, a provocat un accident în...
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 7 iunie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 7 iunie 2026. Calendarul examenelor și condițiile...
Curier Județean
FOTO | ACCIDENT pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Un autoturism implicat în evenimentul rutier de la km 303
ACCIDENT pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Un autoturism implicat în evenimentul rutier de la km 303 Un accident rutier s-a produs...
„Undă verde” pentru lucrările de consolidare și pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale pe DJ 142N, în Căpâlna de Jos: Proiect de un milion de lei
„Undă verde” pentru lucrările de consolidare și pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale pe DJ 142N, în Căpâlna de Jos: Proiect...
Politică Administrație
Comunicat | O nouă etapă pentru TSD Alba: Mario Ștefănescu, noul președinte al organizației
O nouă etapă pentru TSD Alba: Mario Ștefănescu, noul președinte al organizației Ieri a fost un moment de viitor, o...
Comunicat PSD Alba | Organizația Femeilor Social Democrate Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Iulia Fabian Mărincean, aleasă președinte
Organizația Femeilor Social Democrate Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Iulia Fabian Mărincean, aleasă președinte Organizația Femeilor Social Democrate...
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126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru meritele sale, post mortem, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru...