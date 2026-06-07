„Undă verde” pentru lucrările de consolidare și pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale pe DJ 142N, în Căpâlna de Jos: Proiect de un milion de lei

Direcția Județeană de Mediu Alba a emis acordul de mediu pentru proiectul „Consolidare terasamente și asigurarea scurgerii apelor pluviale pe DJ 142N, KM 1+470 – KM 1+660, localitatea Căpâlna de Jos”, inițiat de Consiliul Județean Alba.

Investiția, estimată la aproximativ un milion de lei, vizează îmbunătățirea infrastructurii rutiere din zona satului aparținător comunei Jidvei.

Potrivit soluției tehnice aprobate, lucrările prevăd consolidarea taluzului aval prin realizarea unui zid de sprijin tip cornier (L), destinat sistematizării verticale și susținerii terasamentului drumului, cu înălțime variabilă între 1,00 și 1,50 m și radier de 60 cm, amplasat la adâncimea corespunzătoare condițiilor de îngheț-dezgheț.

De asemenea, proiectul include realizarea unui sistem de preluare a apelor de suprafață prin șanțuri și rigole între zidul de sprijin și limitele de proprietate, precum și extinderea podețelor tubulare existente pentru asigurarea gabaritului proiectat. Sunt prevăzute și amenajarea acceselor la proprietăți cu dale din beton armat și tuburi corugate peste șanțuri, echipate cu rigole și grătare metalice pentru colectarea apelor pluviale.

Alte intervenții includ refacerea structurii rutiere pe carosabil și acostamentele afectate, integrarea noii structuri cu cea existentă, montarea unui parapet metalic rutier tip H2 pe coronamentul zidului de sprijin (cu întreruperi în dreptul acceselor), refacerea semnalizării rutiere și protejarea rețelelor de utilități identificate în amplasament.

foto: arhivă