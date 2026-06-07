Curier Județean

FOTO | ACCIDENT pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Un autoturism implicat în evenimentul rutier de la km 303

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 minute

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ACCIDENT pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Un autoturism implicat în evenimentul rutier de la km 303

Un accident rutier s-a produs în după amiaza zilei de duminică, 7 iunie 2026, pe Autostrada A1.

Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea masurilor specifice la un accident rutier produs pe autostrada A1 km 303, sens Sebes -Sibiu.

„Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice la un accident rutier produs pe autostrada A1 km 303, sens Sebeș -Sibiu.

În accident este implicat un autoturism, fără persoane încarcerate.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă”, a transmis ISU Alba la ora 14.21.

foto: ISU Alba

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