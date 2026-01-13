Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | Haos pe drumul Blaj – Crăciunelul din cauza zăpezii. Mai multe mașini au ajuns în șanț: ,,Nu se circulă pe serpentine"

acum 35 de minute

Ninsoarea începută în ultimele ore în mai multe zone din județul Alba le-a creat dificultăți atât șoferilor, cât și autorităților. În aceste condiții, pe un drum din județ, mai multe autoturisme au derapat și au ajuns în șanț.

Este vorba despre drumul Crăciunel – Blaj, unde, potrivit unei filmări trimise redacției Ziarul Unirea, carosabilul se prezintă într-o stare foarte proastă. În imagini pot fi observate cel puțin două autoturisme ieșite în afara părții carosabile, în timp ce alte mașini înaintează cu mare dificultate, șoferii fiind nevoiți să circule cu prudență sporită. La fața locului au intervenit și autoritățile.

,,Pe serpentine încă nu se circulă. Pe sensul de mers Blaj -Crăciunel mai vin mașini”, a explicat șoferul pentru Ziarul Unirea.

Reamintim că, pe sensul Sâncel-Blaj, marți, 13 ianuarie 2026, în jurul orei 14.30, traficul era îngreunat pe hulă.

