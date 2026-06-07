FOTO | INUNDAȚII în Sebeș: Cantități mari de apă acumulate pe mai multe străzi din municipiu

INUNDAȚII în Sebeș: Cantități mari de apă acumulate pe mai multe străzi din municipiu

În urma precipitatiilor inregistrate pe raza municipiului Sebes au fost semnalate inundații pe mai multe străzi, a anunțat ISU Alba, duminică, 7 iunie 2026, la ora 15.28.

Este vorba de străzile Augustin Bena, Macului, Mihail Sadoveanu, Lungă, Progresului, Luncii, Fântânele și Mirajului.

Intervine Detașamentul de pompieri Sebeș cu 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă.

În sprijin se află și SVSU Sebeș.

Până duminică, 7 iunie 2026, la ora 16.00, municipiul Sebeș este sub incidența unei avertizări nowcasting (imediate) Cod Galben de vreme severă.

Au fost anunțate averse torențiale care vor acumula 15…25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului/ vijelie, grindină.

foto: ISU Alba

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