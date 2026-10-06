Video | Parcul fotovoltaic de la Teiuș va putea asigura o sustenabilitate energetică pentru zeci de mii de gospodării din județul Alba: ,,Unul dintre proiectele de referință pentru infrastructura energetică a României”

Parcul fotovoltaic de la Teiuș va putea asigura o sustenabilitate energetică pentru zeci de mii de gospodării din județul Alba: ,,Unul dintre proiectele de referință pentru infrastructura energetică a României”

Sistemul de stocare a energiei electrice în baterii (BESS) de la Teiuș a fost finalizat și pus în funcțiune de Eurowind Energy România, prin compania afiliată Teiuș Solar S.R.L. Sistemul intră în operare după parcurgerea etapelor de testare, integrare și verificare, având o capacitate de 120 MWh.

Primarul din Teiuș, Mirel Hălălai, a discutat despre proiect în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc astăzi. Acesta a spus că, datorită acestei investiții, orașul Teiuș se îndreaptă spre un ,,făgaș normal al dezvoltării economice”, într-un domeniu sensibil:

,,În lumea asta globalizată, mai ales în care, în ultima perioadă, denumiri care nu ne-au fost… mai precis, cu care nu am fost familiarizați așa de mult, gen nivel, megawați, terawați, și așa mai departe, în această lume complicată, iată că la Teiuș lucrurile se îndreaptă, grație unui investitor serios, se îndreaptă pe un făgaș normal al dezvoltării economice, într-un domeniu extrem de sensibil, așa cum precizau și antevorbitorii mei, acela al sustenabilității energetice, al producerii și al susținerii unei astfel de energii.”, a explicat Mirel Hălălai, în începutul discursului său.

,,Megawații produși aici pot asigura o sustenabilitate energetică pentru zeci de mii de gospodării din județul Alba”

Acesta a continuat prin a spune că Eurowind Energy este un ,,jucător de top” pe piața energetică în ceea ce privește noile tehnologii:

,,Această investiție, începută cu câțiva ani în urmă, din dorința unei companii serioase, a cărei ascensiune și eu am urmărit-o cu mare plăcere, pentru că, de fiecare dată, ca om și ca reprezentant al unei instituții, cum este primăria, să știți că îmi place să mă informez cam cine vine la noi în instituție sau în arealul instituției noastre și cine dezvoltă afacerea aici. Eurowind Energy rămâne un jucător de top pe piața energetică, un jucător de top privitor la noile tehnologii, și pentru asta eu nu pot decât să fiu bucuros.”, a mai declarat edilul din Teiuș.

Edilul a transmis că investiția este cu atât mai importantă având în vedere faptul că ,,megawații” produși vor putea să asigure energia pentru zeci de mii de gospodării din Alba și nu numai:

,,Apreciez faptul că dezvoltarea acestei capacități noi, o capacitate deosebită, să nu uităm de faptul că megawații produși aici, înmagazinați în cele peste 120 de megawați-oră, capacitatea bateriilor, pot asigura o sustenabilitate energetică pentru zeci de mii de gospodării din județul Alba și nu numai din județul Alba, mă face să cred că această investiție a fost una absolut necesară.”, a mai spus Mirel Hălălai.

,,Unul dintre proiectele de referință pentru infrastructura energetică a României”

Unul dintre reprezentanții firmelor care au contribuit la proiect a explicat că noul sistem de stocare de la Teiuș, cu o capacitate de 120 de megawați-oră, este unul dintre proiectele de referință pentru infrastructura energetică a României:

,,Finalizarea și punerea în funcțiune a unui sistem de stocare cu o capacitate de 120 de megawați-oră, unul dintre proiectele de referință pentru infrastructura energetică a României.

Am fost implicați în întregul proces de implementare, de la proiectare și achiziții până la construcție, instalare, integrare tehnică, testare și punere în funcțiune. În spatele acestor etape se află însă oameni: ingineri, project manageri, echipe de execuție, specialiști și parteneri care au lucrat împreună pentru ca astăzi să avem în fața noastră o infrastructură energetică operațională.”, a spus acesta.

Totodată, el a subliniat că nu mai este suficientă doar creșterea producției de energie regenerabilă, fiind necesare și soluții pentru stocarea și utilizarea acesteia atunci când sistemul are nevoie. În acest context, proiectele precum cel de la Teiuș vor avea un rol tot mai important în infrastructura energetică a țării:

,,Cred că momentul este cu atât mai relevant cu cât România se află într-o etapă în care nu mai este suficient să producem mai multă energie regenerabilă. Trebuie să putem să o stocăm, să o gestionăm, să o utilizăm atunci când sistemul are nevoie de ea. De aceea, proiectele BESS, precum cel de la Teiuș, vor avea un rol tot mai important în arhitectura energetică a României.”, a mai transmis acesta.

Sistemul de stocare în baterii (BESS), finalizat și pus în funcțiune. Investiție de 21 milioane de euro în cel mai mare proiect pe energie din PNRR

Reamintim că, implementarea sistemului s-a realizat în baza unui contract full EPC semnat cu Visual Fan S.A. (Renewable EPC by Allview), în valoare de peste 16,6 milioane euro, care a acoperit întregul lanț de livrare: de la proiectare și achiziții, la construcție, instalare, integrare (inclusiv în sistemele SCADA/DMS/EMS), testare și autorizare pentru operare comercială.

Containerele BESS integrează baterii litiu-fier-fosfat (LFP), o tehnologie aleasă frecvent în proiecte de stocare la scară mare pentru profilul ei de siguranță și stabilitate termică.

Sistemul beneficiază de un Battery Management System (BMS) care monitorizează în timp real parametri critici precum tensiunea și temperatura celulelor, alături de măsuri avansate de siguranță: detecție prin senzori de fum, temperatură și gaze, sisteme de protecție și management termic, inclusiv răcire cu lichid pentru un control mai precis al temperaturii și o performanță optimă în exploatare.

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