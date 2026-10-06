Cine primește mai mulți bani după rectificarea bugetară de la Alba Iulia din octombrie 2026: Lista
Cine primește mai mulți bani după rectificarea bugetară de la Alba Iulia din octombrie 2026: Lista
Consilierii locali din Alba Iulia vor vota vineri, 9 octombrie 2026, într-o ședință extraordinară, rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli pe 2026.
Proiectul de hotărâre (nr. 425 din 5 octombrie) este inițiat de primarul Gabriel Pleșa și este susținut de un raport al Direcției Cheltuieli, semnat de directorul executiv Maria-Alina Petean, care propune o rectificare pozitivă de 20.052,20 mii lei, adică aproape 20,05 milioane de lei. Rectificarea are la bază contul de execuție la 30 septembrie 2026 și solicitările primite de la serviciile și birourile primăriei.
De unde vin banii
Majorarea vine în principal din transferuri de la bugetul de stat și din fonduri europene. Cele mai mari sume sunt:
*9 milioane lei din PNRR, asistență financiară nerambursabilă, plus 2 milioane lei pentru TVA aferent;
*3,94 milioane lei din fonduri FEDR, sume primite în contul plăților efectuate în anul curent;
*3,74 milioane lei din subvenții provenite din licitarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, pentru proiecte de investiții;
*3 milioane lei subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale;
*1,5 milioane lei subvenții pentru instituții publice;
*711,21 mii lei de la bugetul de stat pentru TVA aferent proiectelor de investiții;
*603,20 mii lei subvenții pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN);
*5.000 lei donații și sponsorizări.
Pe de altă parte, la capitolul „alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități” apare o diminuare de 4,45 milioane lei.
Cine primește mai mulți bani
Educație. Cel mai mare plus din rectificare merge către proiectele din învățământ. Proiectul „Construire Creșa Mare, str. Gh. Șincai nr. 14″ primește 9 milioane lei din fonduri europene nerambursabile și 2 milioane lei pentru TVA. Proiectul de eficiență energetică de la Școala „Ion Agârbiceanu” are în schimb o diminuare de 79.000 lei la finanțarea publică națională.
Cultură și recreere. Pentru Palatul Principilor (corpul B și poarta de acces) și pentru reconversia zonei șanțului exterior est al Cetății Alba Carolina sunt prevăzute ajustări între capitolele de cheltuieli. Printre acestea, finanțarea națională crește cu 377,25 mii lei, iar cheltuielile de capital scad cu 1,2 milioane lei.
Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia primește 1,5 milioane lei la bunuri și servicii, bani care se încadrează în bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii.
Locuințe și dezvoltare publică. La capitolul „Locuințe, servicii și dezvoltare publică” cheltuielile de capital cresc cu 3,64 milioane lei, iar bunurile și serviciile cu 1,71 milioane lei. Rambursările de credite scad cu 1,5 milioane lei. Proiectul de renovare energetică a blocurilor 26-27 și G80 primește 2,14 milioane lei din fonduri UE, plus 318,75 mii lei finanțare națională. Totuși, cheltuielile neeligibile ale acestui proiect se reduc cu 150.000 lei.
Transport public. Subvențiile pentru transport cresc cu 1,45 milioane lei. Proiectele de management urban inteligent (automate de bilete, afișaj inteligent în stații și sistemul de e-ticketing cu plata cardului bancar) primesc fiecare sume mai mici din finanțarea publică națională, de 31.000, 35.000 și, respectiv, 105,91 mii lei.
Administrație și ordine publică. Autoritățile executive primesc 22.000 lei la bunuri și servicii. Pentru ordine publică și siguranță națională, cheltuielile de personal cresc cu 485.000 lei.
Sănătate. Cheltuielile de personal cresc cu 200.000 lei.
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