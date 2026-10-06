6 octombrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
6 octombrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri acționează marți, 6 octombrie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba.
Sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR folosește dispozitive radar, montate pe trepiede mobile. Acestea surprind, în timp real, vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație.
Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice, conform procedurilor legale, cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției.
Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Foto | Colegiul Militar din Alba Iulia, în mișcare: O săptămână dedicată sportului și spiritului de echipă
Colegiul Militar din Alba Iulia, în mișcare: O săptămână dedicată sportului și spiritului de echipă Elevii Colegiului Militar din Alba Iulia au participat în perioada 23-30 septembrie 2026, cu ocazia Săptămânii Europene a Sportului, la activități sportive menite să promoveze mișcarea, un stil de viață sănătos și bucuria de face sport împreună. Sub sloganul „BeActive” […]
Foto | Acțiune pentru capturarea câinilor fără stăpân de pe strada Alcala de Henares din Alba Iulia: ,,Vom continua astfel de acțiuni în zonele în care este semnalată prezența”
Acțiune pentru capturarea câinilor fără stăpân de pe strada Alcala de Henares din Alba Iulia: ,,Vom continua astfel de acțiuni în zonele în care este semnalată prezența” Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul municipiului Alba Iulia, împreună cu Poliția Animalelor Alba, Poliția Locală Alba Iulia și Asociația de Locatari din zonă a desfășurat, […]
A provocat un scandal într-un magazin din Câmpeni și a amenințat vânzătoarea cu moartea: Femeie de 39 de ani, reținută de polițiști
A provocat un scandal într-un magazin din Câmpeni și a amenințat vânzătoarea cu moartea: Femeie de 39 de ani, reținută de polițiști O femeie de 39 de ani a fost reținută de polițiști după ce a provocat un scandal într-un magazin din Câmpeni și a amenințat vânzătoarea cu moartea. Potrivit IPJ Alba, la data de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Video | Sorin Grindeanu despre noua nominalizare de premier: „Le-am cerut colegilor un mandat de negociere, pentru a-l asculta pe domnul Luca Niculescu”
Sorin Grindeanu despre noua nominalizare de premier: „Le-am cerut colegilor un mandat de negociere, pentru a-l asculta pe domnul Luca...
Când intră alocaţiile pe card în octombrie 2026: Anunțul oficial
Când intră alocaţiile pe card în octombrie 2026: Anunțul oficial Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a anunțat...
Știrea Zilei
Cine primește mai mulți bani după rectificarea bugetară de la Alba Iulia din octombrie 2026: Lista
Cine primește mai mulți bani după rectificarea bugetară de la Alba Iulia din octombrie 2026: Lista Consilierii locali din Alba...
VIDEO | Parcul fotovoltaic de la Teiuș: Sistemul de stocare în baterii (BESS), finalizat și pus în funcțiune. Investiție de 21 milioane de euro în cel mai mare proiect pe energie din PNRR
Parcul fotovoltaic de la Teiuș: Sistemul de stocare în baterii (BESS), finalizat și pus în funcțiune. Investiție de 21 milioane...
Curier Județean
6 octombrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
6 octombrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu...
Foto | Colegiul Militar din Alba Iulia, în mișcare: O săptămână dedicată sportului și spiritului de echipă
Colegiul Militar din Alba Iulia, în mișcare: O săptămână dedicată sportului și spiritului de echipă Elevii Colegiului Militar din Alba...
Politică Administrație
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane Bastionul suveranității și...
Foto | Municipiul Sebeș, parteneriat educațional cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Municipiul Sebeș, parteneriat educațional cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Marți, 29 septembrie 2026, Primăria Municipiului Sebeș a...
Opinii Comentarii
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future, în 31 octombrie NOSTALGIA revine în această...