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Video | Sorin Grindeanu despre noua nominalizare de premier: „Le-am cerut colegilor un mandat de negociere, pentru a-l asculta pe domnul Luca Niculescu”

Ioana Oprean

Publicat

acum 51 de minute

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Sorin Grindeanu despre noua nominalizare de premier: „Le-am cerut colegilor un mandat de negociere, pentru a-l asculta pe domnul Luca Niculescu”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți, 6 octombrie 2026, la finalul ședinței conducerii partidului, că le-a solicitat colegilor un mandat pentru negocieri, urmând ca PSD să asculte propunerile premierului desemnat, Luca Niculescu.

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Sorin Grindeanu a subliniat că social-democrații nu pot oferi „voturi în alb” și nici nu se pot alătura unei construcții politice fără o bază solidă.

Potrivit acestuia, PSD trebuie să analizeze viziunea economică și socială prezentată de Niculescu și să stabilească în ce măsură aceasta este compatibilă cu programul de guvernare al partidului.

Întrebat dacă partidul înclină spre un guvern tehnocrat sau unul din care să facă parte PSD, Sorin Grideanu a spus: „Cel mai mult s-a discutat astăzi despre schimbarea direcției în care trebuie să meargă trebuie să meargă România odată cu un nou guvern. De aceea am și solicitat un mandat larg, să nu ne încurcăm în ministere, în chestiuni care țin numărul de ministere și chestiuni de acest tip, ci principala condiție este aceea pe care am spus-o mai devreme”.

sursa video: Partidul Social Democrat

foto: arhivă

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