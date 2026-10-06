Alba Iulia își face propria comisie de avizare integrată a documentațiilor de urbanism: Ce instituții vor fi reprezentate în noua structură

Consilierii locali din Alba Iulia vor decide vineri, 9 octombrie 2026, într-o ședință extraordinară, asupra constituirii Comisiei locale de avizare integrată a documentațiilor de amenajare a teritoriului și a documentațiilor de urbanism a Municipiului Alba Iulia. Proiectul de hotărâre include regulamentul de organizare și funcționare și componența instituțională.

De ce se înființează comisia

Temeiul este Legea nr. 169/2026 privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor. Art. 91–93 reglementează componența și funcționarea unei astfel de comisii. Art. 576 alin. (2) cere ca ea să fie organizată și operaționalizată în cel mult 45 de zile lucrătoare de la publicarea Codului.

Ideea este ca solicitantul să nu mai ceară avize separate de la fiecare instituție. Toate condițiile se centralizează și i se comunică o singură dată. Documentele precizează că prezența unei instituții în listă nu obligă beneficiarul să obțină câte un aviz separat de la toate entitățile.

Cine face parte din comisie

Comisia are caracter permanent, nu are personalitate juridică și funcționează în cadrul structurii conduse de arhitectul-șef. Acesta o convoacă, stabilește ordinea de zi și semnează avizul unic integrat, împreună cu secretarul responsabil de dosar.

Serviciul Urbanism coordonează analiza și verifică documentele. Secretariatul este asigurat de doi funcționari din Compartimentul GIS, desemnați prin dispoziția primarului, care se înlocuiesc reciproc.

Membrii permanenți, fiecare cu un titular și un supleant, sunt:

*Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba;

*Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, filiala Alba;

*Direcția de Sănătate Publică;

*APA CTTA S.A. Alba;

*Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea”;

*structura județeană pentru învățământul preuniversitar;

*Romsilva, Direcția Silvică Alba;

*Transelectrica, Transgaz, Delgaz Grid și Distribuție Energie Electrică România;

*Administrația Națională „Apele Române”;

*ANCOM, CFR și CNAIR;

*Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, prin Direcția Județeană de Mediu;

*Direcția pentru Agricultură Județeană Alba;

*operatorul serviciului de iluminat public.

Pot fi invitați și alți participanți, după caz. Printre ei se numără structura pentru patrimoniul cultural, instituțiile din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională (SNAOPSN) și arhitecții-șefi ai altor autorități teritoriale. Elaboratorul și inițiatorul documentației participă pentru prezentare și clarificări, nu ca avizatori.

Cum va funcționa

Documentațiile se depun în format electronic, cu semnătură electronică calificată. Până la operaționalizarea platformei naționale se folosește poșta electronică instituțională, cu acces la un spațiu securizat pentru fișiere mari. Fiecare dosar primește un identificator unic, iar versiunile noi nu le suprascriu pe cele transmise membrilor.

Regulamentul separă termenele legale de țintele interne. Legea prevede:

*maximum 60 de zile calendaristice de la înregistrare pentru analiză și transmiterea condițiilor;

*maximum 15 zile lucrătoare pentru emiterea avizului unic integrat, de la înregistrarea documentației complete și conforme cu toate condițiile specifice.

Intern, dosarele sunt împărțite în trei categorii: C1 (PUZ de complexitate redusă, de exemplu parcelări pentru locuire cu densitate mică, în afara zonelor protejate), C2 (PUZ de complexitate medie sau mare) și C3 (PUG și documentații complexe). Țintele de răspuns sunt de 14, 28 și respectiv 42 de zile calendaristice. Regulamentul spune explicit că sunt obiective de organizare, nu termene de decădere, și nu produc aprobări tacite.

Comisia lucrează în plen, de regulă online, cu un calendar săptămânal și ședințe suplimentare la nevoie. Fiecare membru exprimă una dintre pozițiile: fără obiect, favorabil fără condiții, favorabil cu condiții sau nefavorabil motivat. Condițiile trebuie să fie concrete și să nu depășească domeniul legal al membrului. Un punct de vedere nefavorabil motivat nu poate fi înlăturat de votul favorabil al majorității celorlalți membri.

Clarificările și modificările cerute se transmit solicitantului o singură dată, printr-un act de comunicare integrat, în principiu în cel mult 2 zile lucrătoare de la analiza comisiei. Procesul-verbal se semnează de fiecare membru, iar avizul se bazează pe el și se transmite electronic în ziua eliberării.

Ce nu este și ce nu înlocuiește

În regulament se insistă pe limitele de competență ale comisiei:

*Avizul unic integrat nu aprobă documentația de urbanism, nu conferă drept de construire și nu înlocuiește actele pe care legea le menține distincte.

*CLAI este diferită de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism (CTATU) și de Comisia de acord unic (CAU). PUD-urile urmează în principiu circuitul CAU.

*Evaluarea strategică de mediu, avizele privind patrimoniul cultural și agricultura, precum și actele instituțiilor SNAOPSN rămân proceduri separate. Acestor instituții, inclusiv ISU atunci când i se aplică regimul propriu de avizare, nu li se aplică acordul tacit.

*Competența comisiei se limitează la municipiul Alba Iulia. Hotărârea nu creează o zonă metropolitană și nu preia automat documentațiile altor localități. Pentru PUG și PUZ în zone cu monumente din patrimoniul mondial se păstrează și avizarea la nivel național.

Taxe și indemnizații

Taxa specială pentru emiterea avizului unic integrat va fi instituită prin hotărârea privind impozitele și taxele locale pentru 2027, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2027. În 2026 nu se poate încasa nicio taxă pentru acest aviz. Documentațiile inițiate de autorități publice sunt scutite, iar la PUZ-urile private revizuirea, completarea și reconfirmarea în aceeași etapă nu atrag taxare repetată. Înregistrarea cererii nu poate fi refuzată pentru lipsa unei plăți.

Membrii comisiei au dreptul la indemnizație de ședință, potrivit art. 92 alin. (4) din Cod. Cuantumul și condițiile de plată vor fi stabilite printr-o hotărâre separată a Consiliului Local, fără amânare automată până în 2027. Regulamentul precizează că lipsa unei sume în text nu înseamnă cuantum zero sau renunțare la dreptul legal.

Ce urmează

Dacă hotărârea trece, primarul va emite o dispoziție cu componența nominală și personalul secretariatului. Instituțiile vor trebui să-și desemneze în scris titularii și supleanții, iar punerea în funcțiune va fi verificată prin proces-verbal, cu dovezi. Arhitectul-șef va prezenta anual conducerii primăriei o evaluare a funcționării comisiei.

Regulamentul intră în vigoare la aducerea la cunoștință publică a hotărârii, în condițiile Codului administrativ. Orice modificare ulterioară va necesita tot o hotărâre a Consiliului Local.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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