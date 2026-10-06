VIDEO | Parcul fotovoltaic de la Teiuș: Sistemul de stocare în baterii (BESS), finalizat și pus în funcțiune. Investiție de 21 milioane de euro în cel mai mare proiect pe energie din PNRR
Parcul fotovoltaic de la Teiuș: Sistemul de stocare în baterii (BESS), finalizat și pus în funcțiune. Investiție de 21 milioane de euro în cel mai mare proiect pe energie din PNRR
Eurowind Energy România, prin compania afiliată Teiuș Solar S.R.L., a finalizat și pus în funcțiune a sistemului de stocare a energiei electrice în baterii (BESS) de la Teiuș, județul Alba. Cu o capacitate de 120 MWh, sistemul intră în operare după parcurgerea etapelor de testare, integrare și verificare.
Investiția totală a proiectului este de 21 milioane euro, cu sprijin financiar prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
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„Finalizarea sistemului BESS de la Teiuș este un pas important în strategia noastră de a contribui la dezvoltarea unei rețele energetice mai flexibile și reziliente.
La Teiuș avem acum un parc fotovoltaic susținut de o capacitate de stocare de 120 MWh, care va absorbi surplusul de energie și îl va livra rețelei exact când e nevoie de el. Investițiile noastre în România continuă, ne pregătim să construim peste 500 MW în următorii ani, cu obiectivul nostru declarat de a instala aici 1 GW până în 2030”, a declarat Adrian Dobre, Country Manager Eurowind Energy România.
Implementarea sistemului s-a realizat în baza unui contract full EPC semnat cu Visual Fan S.A. (Renewable EPC by Allview), în valoare de peste 16,6 milioane euro, care a acoperit întregul lanț de livrare: de la proiectare și achiziții, la construcție, instalare, integrare (inclusiv în sistemele SCADA/DMS/EMS), testare și autorizare pentru operare comercială.
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Containerele BESS integrează baterii litiu-fier-fosfat (LFP), o tehnologie aleasă frecvent în proiecte de stocare la scară mare pentru profilul ei de siguranță și stabilitate termică.
Sistemul beneficiază de un Battery Management System (BMS) care monitorizează în timp real parametri critici precum tensiunea și temperatura celulelor, alături de măsuri avansate de siguranță: detecție prin senzori de fum, temperatură și gaze, sisteme de protecție și management termic, inclusiv răcire cu lichid pentru un control mai precis al temperaturii și o performanță optimă în exploatare.
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