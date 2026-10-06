Cristela Georgescu acuză autoritățile: „Modul în care s-a intrat în casă a fost brutal și inacceptabil”

Cristela Georgescu a lansat marți, 6 octombrie 2026 acuzații dure la adresa anchetatorilor și a autorităților, după ce a petrecut mai multe ore la sediul DIICOT. Soția lui Călin Georgescu susține că familia sa ar fi fost supusă unui tratament „brutal”, „inacceptabil” și „traumatizant” în timpul intervenției polițiștilor la vila din Mogoșoaia și afirmă că dosarul în care soțul său este cercetat reprezintă o „persecuție politică”.

Cristela Georgescu a fost audiată în calitate de martor și a participat la o procedură de percheziție informatică asupra dispozitivelor electronice ridicate anterior de anchetatori. Ea a precizat că procedura nu s-a încheiat și că va reveni la DIICOT în zilele următoare.

„Suntem o familie obișnuită și am fost supuși unor intervenții brutale, inacceptabile”, a declarat Cristela Georgescu la ieșirea din sediul DIICOT, în fața susținătorilor care o așteptau.

Acuzații privind intervenția polițiștilor

Soția lui Călin Georgescu a reclamat în special modul în care forțele de ordine au intervenit în locuința familiei. Ea a susținut că polițiști înarmați au intrat în casă în timp ce acolo se aflau ea, copilul minor și tatăl său.

Cristela Georgescu a criticat și modul în care, potrivit relatării sale, copilul și tatăl în vârstă de 90 de ani ar fi fost supravegheați de oameni înarmați.

Ea a calificat drept „umilitor și traumatizant” modul în care Călin Georgescu ar fi fost ridicat și încătușat, susținând că operațiunea s-ar fi desfășurat în fața copiilor minori.

Cristela Georgescu îl acuză pe Nicușor Dan de „presiune politică”

În declarațiile făcute la DIICOT, Cristela Georgescu l-a acuzat și pe președintele Nicușor Dan că ar fi exercitat „presiune politică” asupra judecătorilor.

Ea susține că informații confidențiale din anchetă ar fi ajuns în presă înainte de a fi prezentate instanței și afirmă că acest lucru ar fi alimentat „interpretări și corelații manipulatorii și false”.

Totodată, Cristela Georgescu reclamă încălcarea prezumției de nevinovăție și susține că familia sa nu ar fi avut acces integral la dosar.

„Asistăm la o persecuție politică și un dosar politic în cea mai pură formă a sa”, a afirmat ea, susținând că acuzațiile formulate în dosar sunt nefondate.

Afirmațiile privind existența unei „persecuții politice” și a unei presiuni asupra judecătorilor reprezintă poziția lui Cristela Georgescu și nu constituie, în sine, constatări judiciare.

Dosarul în care este vizat Călin Georgescu

Călin Georgescu a fost arestat preventiv la 29 septembrie în dosarul în care anchetatorii investighează acuzații legate de o presupusă înșelăciune în valoare de 1,1 milioane de euro.

Ancheta a pornit de la plângerea omului de afaceri Răzvan Leu, din Buzău, care susține că ar fi fost prejudiciat cu această sumă.

Potrivit acuzațiilor prezentate în dosar, lui Leu i s-ar fi propus implicarea într-o afacere cu tranzacții cu metale prețioase, pentru care era necesară o linie de credit de aproximativ 6 milioane de euro.

În acest context, Călin Georgescu i-ar fi recomandat să ia legătura cu Ionel Rusen, care, la rândul său, i-ar fi prezentat un cetățean italian, Massimiliano Arena, indicat drept reprezentant al unei bănci din Elveția.

Pentru obținerea creditului, omul de afaceri ar fi fost determinat să achite o garanție de un milion de euro. Din această sumă, aproximativ 100.000 de euro ar fi urmat să fie folosiți, potrivit acuzațiilor din dosar, pentru finanțarea campaniei prezidențiale a lui Călin Georgescu.

Ulterior, Leu ar mai fi transferat 100.000 de euro, după ce i s-ar fi promis că valoarea împrumutului ar putea fi majorată la 15 milioane de euro.

Creditul nu s-ar mai fi acordat, iar omul de afaceri ar fi solicitat restituirea celor 1,1 milioane de euro. Potrivit plângerii, banii nu i-ar fi fost restituiți.

Ancheta este în desfășurare, iar acuzațiile urmează să fie analizate de autoritățile judiciare. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

sursa: Agerpres

foto: arhivă

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