Foto | Colegiul Militar din Alba Iulia, în mișcare: O săptămână dedicată sportului și spiritului de echipă

Colegiul Militar din Alba Iulia, în mișcare: O săptămână dedicată sportului și spiritului de echipă

Elevii Colegiului Militar din Alba Iulia au participat în perioada 23-30 septembrie 2026, cu ocazia Săptămânii Europene a Sportului, la activități sportive menite să promoveze mișcarea, un stil de viață sănătos și bucuria de face sport împreună.

Sub sloganul „BeActive” și sub coordonarea profesorilor de educație fizică și sport, elevii au transformat fiecare activitate într-un prilej de mișcare, bucurie și fairplay.

Pe pista de atletism, pe terenurile de volei, handbal, baschet, fotbal sau la masa de tenis, spiritul de echipă, respectul și perseverența au fost valorile care au urcat pe podium.

Săptămâna Europeană a Sportului este o inițiativă condusă de Comisia Europeană, coordonată în România de Agenția Națională pentru Sport, care vizează creșterea gradului de conștientizare cu privire la beneficiile practicii sportive și ale activității fizice regulate.

sursa: Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

credit foto: elev fruntaș Iasmina Marișcu/competiție

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