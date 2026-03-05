Parcul fotovoltaic de la Teiuș: Începe instalarea sistemului de stocare a energiei. Investiţie de 21 de milioane de euro

Echipamentele principale pentru construcţia sistemului de stocare a energiei în baterii (BESS) de la Teiuş (județul Alba) au ajuns pe şantier, a anunțat Eurowind Energy România, parte a companiei daneze Eurowind Energy A/S. Astfel, proiectul intră în etapa de instalare şi integrare.

Investiţia totală în proiect este actualizată la aproximativ 21 milioane de euro, cu finanţare prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Proiectul este dezvoltat prin compania afiliată Teiuş Solar şi va avea o capacitate de stocare de minimum 116,96 MWh, respectiv peste 120 MWh în configuraţia finală de livrare.

Sistemul este proiectat pentru a creşte flexibilitatea sistemului energetic, prin stocarea energiei electrice şi livrarea acesteia în momentele în care reţeaua are nevoie de echilibrare.

„Sosirea echipamentelor marchează o etapă practică, decisivă: trecem în faza de instalare şi integrare a sistemului. La Teiuş construim o investiţie care aduce valoare de sistem – flexibilitate şi stabilitate pentru reţea, într-un moment în care integrarea energiei regenerabile depinde tot mai mult de capacităţi moderne de stocare”, spune Adrian Dobre, country manager al Eurowind Energy România.

Implementarea sistemului se face în baza unui contract full EPC semnat cu Visual Fan (Renewable EPC by Allview), în valoare de peste 16,6 milioane de euro. Contractul acoperă întregul lanţ de livrare, de la proiectare şi achiziţii până la construcţie, instalare, integrare în sistemele SCADA, DMS şi EMS, testare şi autorizare pentru operare comercială.

Containerele BESS vor integra baterii litiu-fier-fosfat (LFP), o tehnologie utilizată frecvent în proiecte de stocare la scară mare datorită stabilităţii termice şi nivelului ridicat de siguranţă. Sistemul include şi un Battery Management System pentru monitorizarea în timp real a parametrilor critici, precum tensiunea şi temperatura celulelor, precum şi sisteme de protecţie şi management termic.

Prezentă pe piaţa locală din 2011, Eurowind Energy România dezvoltă şi operează proiecte de energie regenerabilă. Portofoliul companiei include patru parcuri solare operaţionale – Hălchiu, Măgurele, Pufeşti şi Teiuş – şi un pipeline de aproximativ 7 GW în diferite stadii de dezvoltare.

Potrivit companiei, până la finalul trimestrului al doilea din 2026 capacitatea operaţională a Eurowind Energy în România va ajunge la aproximativ 124 MW.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI