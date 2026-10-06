Ghid național pentru studenți 2026/2027: Tot ce trebuie să știe tinerii despre facultate, burse și drepturile lor

Un nou Ghid Național al Studentului, pentru anul universitar 2026/2027, vine cu informații esențiale despre viața universitară din România, de la admitere și taxe până la burse, drepturi, servicii și sprijin pentru studenți. Documentul este lansat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării.

Ghidul își propune să ofere studenților acces la informații clare și structurate despre principalele etape și provocări ale parcursului universitar. Sunt prezentate aspecte privind organizarea studiilor, taxele, bursele și alte forme de sprijin financiar, dar și drepturile și obligațiile pe care le au studenții.

Documentul abordează, de asemenea, serviciile și facilitățile disponibile în universități, oportunitățile de dezvoltare personală și profesională, măsurile de sprijin și incluziune, reprezentarea studențească și adaptarea la mediul universitar.

Un capitol important este dedicat reușitei academice, sănătății și stării de bine, teme considerate esențiale pentru prevenirea abandonului universitar și pentru susținerea studenților pe parcursul studiilor.

Ministerul Educației și Cercetării precizează că ghidul nu se adresează exclusiv studenților. Universitățile, cadrele didactice, centrele de consiliere și orientare în carieră, organizațiile studențești și ceilalți actori implicați în sprijinirea tinerilor îl pot utiliza și distribui ca instrument de informare și orientare.

Ghidul a fost elaborat în cadrul proiectului „Intervenții pentru învățământul terțiar – măsuri sistemice pentru prevenirea și reducerea abandonului universitar”, cod SMIS 322473.

Proiectul este implementat de UEFISCDI în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării și este cofinanțat din Fondul Social European+, prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027, precum și din bugetul național.

Prin noul ghid, autoritățile încearcă să aducă într-un singur loc informațiile de care studenții au nevoie pentru a naviga mai ușor prin sistemul universitar și pentru a beneficia de drepturile, serviciile și oportunitățile disponibile.

foto: Imagine de la deschiderea anului universitar 2026/2027 la Universitatea din Alba Iulia (arhivă; cu rol ilustrativ)

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