50 de euro nu au schimbat cursul legii: Un polițist din Alba a refuzat oferta și a sesizat structura anticorupție

Polițiștii din cadrul Serviciului Județean Anticorupție Alba au fost sesizați, la data de 2 octombrie 2026, cu privire la o posibilă faptă de corupție, în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu de către un polițist din cadrul Poliției Orașului Teiuș.

În fapt, în timp ce își desfășura activitatea pe linie rutieră, agentul de poliție a oprit pentru control un conducător auto care prezenta semne vădite ale consumului de alcool. În urma testării cu aparatul etilotest, a fost înregistrată valoarea de 0,07 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, cu ocazia aducerii la cunoștință a măsurilor legale care urmau să fie dispuse, conducătorul auto i-ar fi promis polițistului suma de 50 de euro, în scopul determinării acestuia să nu își îndeplinească atribuțiile de serviciu.

Interacțiunea dintre cei doi a fost surprinsă de dispozitivul de tip bodycam aflat în dotarea polițistului.

Agentul de poliție a refuzat oferta și a procedat la sesizarea structurii anticorupție. În urma sesizării, polițiștii din cadrul Serviciului Județean Anticorupție Alba au informat procurorul de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, care a dispus deplasarea echipei operative la fața locului, în vederea desfășurării activităților procedurale specifice constatării unei situații de flagrant.

Refuzul folosului necuvenit și sesizarea de îndată a autorităților competente demonstrează că integritatea profesională se reflectă, înainte de toate, în deciziile luate în situații concrete, atunci când exercitarea atribuțiilor de serviciu este pusă în fața unei tentative de influențare.

Activitățile procedurale sunt în desfășurare, cu respectarea dispozițiilor legale și a drepturilor și garanțiilor procesuale ale persoanelor implicate.

sursa: Serviciul Județean Anticorupție Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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