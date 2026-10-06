Decretul prin care Luca Niculescu este desemnat candidat pentru funcția de prim-ministru, semnat de Nicușor Dan. Calendarul pentru votul de învestitură
Decretul prin care Luca Niculescu este desemnat candidat pentru funcția de prim-ministru, semnat de Nicușor Dan. Calendarul pentru votul de învestitură
Președintele Nicușor Dan a semnat, marți, decretul prin care Luca Niculescu este desemnat candidat pentru funcția de prim-ministru. Acesta are la dispoziție zece zile pentru a pregăti programul de guvernare și lista viitorilor miniștri, documente care urmează să fie înaintate Parlamentului.
„Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat marţi, 6 octombrie 2026, decretul privind desemnarea domnului Luca-Alexandru Niculescu în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru”, a transmis, marţi, Administraţia Prezidenţială.
Votul de învestitură are loc în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii programului și a listei Guvernului la Parlament. Conform Articolului 103, alineatul (3) din Constituția României, programul și lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaților și de Senat în ședință comună în acest interval de 15 zile. În cadrul acestui termen, comisiile permanente ale celor două Camere audiază candidații pentru funcția de ministru înainte ca votul final acordat întregului Guvern să aibă loc în plenul reunit, scrie Digi24.
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, luni seară, după consultările cu partidele că a decis să-l desemneze pe secretarul de stat din MAE, Luca Niculescu, pentru a forma guvernul.
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