VIDEO | Cerere în căsătorie EMOȚIONANTĂ la Tropote în Țara Vinului, la Alba Iulia: Eugen Suhastru, un tânăr inginer agronom și-a cerut iubita de soție, călare pe cai
O cerere în căsătorie emoționantă a avut loc duminică, 26 octombrie 2025, în cadrul evenimentului „Tropote în Țara Vinului”, de la Alba Iulia. În prezența a sute de oameni veniți să admire cele mai frumoase exemplare de cabaline, Eugen, un tânăr din Pianu de Jos, și-a cerut de soție iubita, pe Cristina.
Totul a început de la o simplă participare la un eveniment dedicat iubitorilor de cai și a devenit o zi memorabilă pentru cei doi tineri îndrăgostiți.
Cristina are 22 ani și Eugen 34 de ani. Sunt împreună din primăvara acestui, din 13 aprilie 2025. Ea este tehnician veterinar, iar el, inginer agronom, pasiunea pentru animale și mai ales pasiunea pentru cai fiind ceea ce i-a unit.
Prietenii și persoane din organizarea festivalului i-au fost complici lui Eugen pentru organizarea cererii în căsătorie. Cristina a participat la proba de frumusețe călare pe o iapă superbă, moment în care tânărul…
,,Am vrut să o cer de soție într-un cadru plăcut, alături de pasionați de cai și prieteni, să fie un moment emoționant și să devină o amintire de neuitat”, a declarat Eugen Suhastru pentru ziarulunirea.ro.
Odată ieșită la probă, Cristina a fost întâmpinată de Eugen care, de asemenea călare, cu inelul în mână și-a cerut iubita în căsătorie. Evident, răspunsul tinerei vizibil emoționată ei a fost “DA!”.
Eugen Alexandru Suhastru este inginer agronom și în urmă cu 7 ani a lăsat viața la oraș și s-a mutat la țară, la Pianu de Jos, unde a înființat un centru de echitație și o fermă de păuni. În prezent, are 16 cai – iepe, armăsari, mânji – și vreo șase ponei.
