Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei

Primăria Orașului Cugir a anunțat oficial demararea proiectului strategic „Construire parc fotovoltaic – Oraș Cugir”, în urma finalizării licitației și încheierii contractului de lucrări cu asocierea CRC AG SRL – NEW ENERGY (reprezentată de administratorul Laurențiu Bucovicean).

Această investiție în valoare de 4.238.293,45 de lei (la care se adaugă TVA în sumă de 890.041,62 de lei), reprezintă un pas decisiv în tranziția orașului nostru către independență energetică și modernizare structurală.

Ce presupune proiectul și care este calendarul lucrărilor?

Calendarul de implementare al proiectului prevede desfășurarea activităților pe o perioadă de 4 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor și va include:

-Achiziția completă de materiale și echipamente de ultimă generație;

-Execuția lucrărilor de construire și amenajare a parcului;

-Realizarea instalației de utilizare și racordarea la Sistemul Energetic Național (SEN), conform avizelor tehnice.

Prin implementarea acestui proiect, administrația locală își reconfirmă angajamentul ferm față de comunitate.

Totodată, crearea unei infrastructuri energetice moderne și sustenabile transmite un semnal de stabilitate și atractivitate către mediul de business și sectorul industrial local, pe care ne dorim să le sprijinim activ în procesul lor de creștere și dezvoltare economică.

Sustenabilitatea nu mai este doar un concept, ci devine o realitate palpabilă la Cugir!

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