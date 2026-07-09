Situație inedită la Primăria Alba Iulia: deși executarea silită a fost suspendată provizoriu, o parte din bani au rămas blocați. Ce sumă este încă indisponibilizată? Gabriel Pleșa: ,,Am dat deja cazul la avocat și se va rezolva”
Situație inedită la Primăria Alba Iulia: deși executarea silită a fost suspendată provizoriu, o parte din bani au rămas blocați. Ce sumă este încă indisponibilizată? Gabriel Pleșa: ,,Am dat deja cazul la avocat și se va rezolva”
Primăria Alba Iulia a avut conturile blocate și a fost executată silit pentru suma de peste 13 milioane lei din facturi restante, pe data de 25 iunie 2026.
Totuși, Judecătoria Alba Iulia a admis luni, 29 iunie 2026, în dosarul nr. 6033/176/2026, cererea formulată de Municipiul Alba Iulia și a dispus suspendarea provizorie a executării silite începute în dosarul de executare nr. 123/2026 al SCPEJ Morar și Asociații, la cererea creditorului Societatea de Transport Public (STP) SA Alba Iulia.
Gabriel Pleșa, primarul din Alba Iulia, a explicat că o sumă de aproximativ 700.000 de mii de lei este blocată, în continuare: ,,Atunci, în 25 iunie, când s-a pus acea poprire ilegală, era suma de 715.000 de lei. Aceea este, deocamdată, blocată.”, a explicat edilul pentru ziarulunirea.ro.
Primarul a continuat prin a spune că situația urmează să fie rezolvată în curând: ,,Am dat deja cazul la avocat și se va rezolva treaba asta.”, a mai spus Gabriel Pleșa.
Suspendarea provizorie a executării silite nu are ca efect desființarea actelor de executare deja îndeplinite. Astfel, sumele care au fost deja indisponibilizate prin poprire înainte de pronunțarea suspendării rămân, de regulă, blocate, suspendarea împiedicând doar continuarea executării silite și efectuarea altor acte de executare până la soluționarea litigiului. Din acest motiv, suma de aproximativ 715.000 de lei a rămas indisponibilizată, chiar dacă instanța a dispus suspendarea provizorie a executării silite.
Reamintim că, ”războiul” dintre administrația locală și operatorul de transport public vine într-un moment în care transportul public urban este paralizat complet, iar beneficiarii serviciului public așteaptă clarificări privind reluarea circulației în perioada următoare.
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