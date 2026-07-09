Admitere Poliție 2026: Până când se fac înscrierile. Calendar complet
Admitere Poliție 2026: Până când se fac înscrierile. Calendar complet
Ministerul Afacerilor Interne a dat startul procesului de recrutare pentru candidații care doresc să susțină concursul de admitere la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, sesiunea iulie–septembrie 2026. Începând cu această săptămână, inspectoratele județene de poliție, jandarmerie și inspectoratele pentru situații de urgență din întreaga țară au publicat anunțurile privind înscrierea candidaților și documentele necesare pentru participarea la concurs.
Potrivit calendarului oficial, cererile de înscriere se transmit exclusiv în format electronic către unitatea de recrutare competentă, în perioada 6–24 iulie 2026, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Candidații nu depun documentele direct la Academia de Poliție, ci prin structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne care gestionează recrutarea.
După încheierea perioadei de înscriere, urmează evaluarea psihologică, programată până la 4 august, iar dosarele de recrutare trebuie completate până la 6 august 2026. Proba de evaluare a performanței fizice va avea loc în intervalul 12–19 august 2026, în timp ce examenul scris este programat pentru data de 22 august 2026. Examinarea medicală a candidaților declarați admiși va avea loc între 27 august și 14 septembrie 2026, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 15 septembrie 2026.
Oferta educațională pentru sesiunea 2026 cuprinde locuri la facultățile din cadrul Academiei de Poliție, inclusiv pentru specializările destinate Poliției Române, Poliției de Frontieră, Jandarmeriei Române și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Distribuția locurilor și condițiile specifice sunt publicate în documentele oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne și ale Academiei.
În paralel cu publicarea calendarului de admitere, inspectoratele județene au început campaniile de informare și recrutare.
Reprezentanții MAI atrag atenția că fiecare candidat trebuie să urmărească anunțurile publicate de unitatea teritorială de recrutare de care aparține, deoarece aceasta stabilește modalitatea de transmitere a documentelor și comunică programările pentru etapele ulterioare ale concursului.
De asemenea, toate informațiile oficiale privind admiterea sunt disponibile pe pagina Academiei de Poliție și pe portalul Ministerului Afacerilor Interne.
foto reprezentativă: arhivă 9cu rol ilustrativ)
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