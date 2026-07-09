VIDEO | Concursul „Cel mai puternic pompier” 2026 și-a desemnat câștigătorii la Alba Iulia: Lista laureaților
Concursul „Cel mai puternic pompier” 2026 și-a desemnat câștigătorii la Alba Iulia: Lista laureaților
Piața Toboșarului din municipiul Alba Iulia a găzduit, joi, 9 iulie 2026, festivitatea de premiere a Competiției Naționale „Cel mai puternic pompier”.
Evenimentul a marcat finalul unei competiții intense de forță, rezistență și abilități tehnice, culminând cu acordarea titlului suprem pentru cel mai pregătit salvator din țară.
Lista laureaților este următoarea:
CLASAMENT
18-30 de ani
Loc: 1
Participant: Plt. Marina Vlad-Alexandru
Unitate: ISU Cluj
Proba 1: 1’14″87
Proba 2: 1’17″38
Proba 3: 1’51″28
Timp total: 4’23″53
Loc: 2
Participant: Sold. Bocancea Andrei-Gabriel
Unitate: ISU Neamț
Proba 1: 1’21″79
Proba 2: 1’27″27
Proba 3: 2’13″69
Timp total: 5’05″38
Loc: 3
Participant: Sg. maj Pașca Ionel
Unitate: ISU Alba
Proba 1: 1’22″57
Proba 2: 1’30″34
Proba 3: 2’09″56
Timp total: 5’02″47
31-40 de ani
Loc: 1
Participant: Plt. Patrașcu Răducu
Unitate: ISU Brașov
Proba 1: 1’22″09
Proba 2: 1’24″21
Proba 3: 2’13″76
Timp total: 5’00″06
Loc: 2
Participant: Plt. adj. Bozsitz Claudiu
Unitate: ISU Arad
Proba 1: 1’36″86
Proba 2: 1’29″98
Proba 3: 2’23″07
Timp total: 5’29″91
Loc: 3
Participant: Plt. maj. Comișan Ciprian
Unitate: ISU Tulcea
Proba 1: 1’36″20
Proba 2: 1’38″27
Proba 3: 2’31″53
Timp total: 5’46″00
Peste 41 de ani
Loc: 1
Participant: Plt. adj. șef Cântea Marian Dan
Unitate: ISU Harghita
Proba 1: 1’22″66
Proba 2: 1’26″46
Proba 3: 2’18″34
Timp total: 5’07″46
Loc: 2
Participant: Plt. adj. Boldijar Istvan
Unitate: ISU Harghita
Proba 1: 1’33″50
Proba 2: 1’28″46
Proba 3: 2’21″47
Timp total: 5’23″43
Loc: 3
Participant: Plt. adj. Vrabie Raul
Unitate: ISU Brașov
Proba 1: 1’34″01
Proba 2: 1’43″97
Proba 3: 2’35″40
Timp total: 5’53″45
CLASAMENT ȘTAFETĂ
Loc: 1
Unitate: ISU Cluj 1
Nume concurenți:
plt. maj. Năsui Samuel
plt. adj. Crișan Petru-Claudiu
plt. Marina Vlad-Alexandru
plt. adj. Bucur Mihai
Timp total: 4’41″13
Loc: 2
Unitate: ISU Hunedoara
Nume concurenți:
plt. adj. Mureșan Gheorghe
sld. David Marius
plt. Ventel Ionuț
Timp total: 4’46″29
Loc: 3
Unitate: ISU Arad
Nume concurenți:
plt. adj. Mihai Ionuț
plt. adj. Bozsitz Claudiu
Timp total: 4’59″20
foto-video: Cosmin Szekely
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