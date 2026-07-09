VIDEO | Concursul „Cel mai puternic pompier” 2026 și-a desemnat câștigătorii la Alba Iulia: Lista laureaților

Admitere Poliție 2026: Până când se fac înscrierile. Calendar complet Ministerul Afacerilor Interne a dat startul procesului de recrutare pentru candidații care doresc să susțină concursul de admitere la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, sesiunea iulie–septembrie 2026. Începând cu această săptămână, inspectoratele județene de poliție, jandarmerie și inspectoratele pentru situații de urgență din întreaga […]