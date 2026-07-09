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VIDEO | Concursul „Cel mai puternic pompier” 2026 și-a desemnat câștigătorii la Alba Iulia: Lista laureaților

Ioana Oprean

Publicat

acum 35 de minute

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Concursul „Cel mai puternic pompier” 2026 și-a desemnat câștigătorii la Alba Iulia: Lista laureaților

Piața Toboșarului din municipiul Alba Iulia a găzduit, joi, 9 iulie 2026, festivitatea de premiere a Competiției Naționale „Cel mai puternic pompier”.

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​Evenimentul a marcat finalul unei competiții intense de forță, rezistență și abilități tehnice, culminând cu acordarea titlului suprem pentru cel mai pregătit salvator din țară.

Lista laureaților este următoarea:

CLASAMENT

18-30 de ani

Loc: 1

Participant: Plt. Marina Vlad-Alexandru

Unitate: ISU Cluj

Proba 1: 1’14″87

Proba 2: 1’17″38

Proba 3: 1’51″28

Timp total: 4’23″53

Loc: 2

Participant: Sold. Bocancea Andrei-Gabriel

Unitate: ISU Neamț

Proba 1: 1’21″79

Proba 2: 1’27″27

Proba 3: 2’13″69

Timp total: 5’05″38

Loc: 3

Participant: Sg. maj Pașca Ionel

Unitate: ISU Alba

Proba 1: 1’22″57

Proba 2: 1’30″34

Proba 3: 2’09″56

Timp total: 5’02″47

31-40 de ani

Loc: 1

Participant: Plt. Patrașcu Răducu

Unitate: ISU Brașov

Proba 1: 1’22″09

Proba 2: 1’24″21

Proba 3: 2’13″76

Timp total: 5’00″06

Loc: 2

Participant: Plt. adj. Bozsitz Claudiu

Unitate: ISU Arad

Proba 1: 1’36″86

Proba 2: 1’29″98

Proba 3: 2’23″07

Timp total: 5’29″91

Loc: 3

Participant: Plt. maj. Comișan Ciprian

Unitate: ISU Tulcea

Proba 1: 1’36″20

Proba 2: 1’38″27

Proba 3: 2’31″53

Timp total: 5’46″00

Peste 41 de ani

Loc: 1

Participant: Plt. adj. șef Cântea Marian Dan

Unitate: ISU Harghita

Proba 1: 1’22″66

Proba 2: 1’26″46

Proba 3: 2’18″34

Timp total: 5’07″46

Loc: 2

Participant: Plt. adj. Boldijar Istvan

Unitate: ISU Harghita

Proba 1: 1’33″50

Proba 2: 1’28″46

Proba 3: 2’21″47

Timp total: 5’23″43

Loc: 3

Participant: Plt. adj. Vrabie Raul

Unitate: ISU Brașov

Proba 1: 1’34″01

Proba 2: 1’43″97

Proba 3: 2’35″40

Timp total: 5’53″45

CLASAMENT ȘTAFETĂ

Loc: 1

Unitate: ISU Cluj 1

Nume concurenți:

plt. maj. Năsui Samuel

plt. adj. Crișan Petru-Claudiu

plt. Marina Vlad-Alexandru

plt. adj. Bucur Mihai

Timp total: 4’41″13

Loc: 2

Unitate: ISU Hunedoara

Nume concurenți:

plt. adj. Mureșan Gheorghe

sld. David Marius

plt. Ventel Ionuț

Timp total: 4’46″29

Loc: 3

Unitate: ISU Arad

Nume concurenți:

plt. adj. Mihai Ionuț

plt. adj. Bozsitz Claudiu

Timp total: 4’59″20

foto-video: Cosmin Szekely

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