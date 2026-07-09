Cod galben de vijelie în Alba: Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului

Meteorologii ANM au emis un cod galben de vreme rea în mai multe localități din județul Alba, joi, 9 iulie 2026. Codul galben este valabil până la 21:25.

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15…25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 50…55 km/h, transmit meteorologii.

Zonele vizate : Județul Alba: Alba Iulia, Aiud, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Ighiu, Unirea, Baia de Arieș, Galda de Jos, Șona, Mihalț, Lopadea Nouă, Meteș, Daia Română, Stremț, Sâncel, Șpring, Sântimbru, Ciugud, Mirăslău, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Crăciunelu de Jos, Cricău, Livezile, Sălciua, Cergău, Roșia de Secaș, Poșaga, Hopârta, Mogoș, Rădești, Rimetea, Cut, Ohaba, Întregalde, Râmeț, Ponor;

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