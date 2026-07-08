Victor Negrescu, cel mai bine clasat român în Indexul EU Matrix 2026. Se situează pe locul 4 în topul celor mai influenți eurodeputați din Parlamentul European
Victor Negrescu, cel mai bine clasat român în Indexul EU Matrix 2026. Se situează pe locul 4 în topul celor mai influenți eurodeputați din Parlamentul European
Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European, se situează pe locul al patrulea în clasamentul celor mai influenți membri ai Parlamentului European, potrivit MEP Influence Index 2026, realizat de EU Matrix.
Negrescu este, totodată, românul cel mai bine clasat în acest index, fiind singurul reprezentant al României prezent în primele poziții ale clasamentului european.
Cum este realizat clasamentul EU Matrix
Clasamentul EU Matrix analizează influența politică a celor peste 700 de eurodeputați, utilizând o metodologie care ia în calcul mai mulți indicatori, printre care funcțiile de conducere deținute în Parlamentul European, rolul în negocierea și elaborarea legislației, capacitatea de a construi majorități politice, activitatea în comisii și rețeaua de colaborare instituțională.
Poziționarea lui Victor Negrescu în primele cinci locuri reflectă atât funcția de vicepreședinte al Parlamentului European, obținută în 2024, cât și implicarea sa în dosare legislative și bugetare importante la nivelul Uniunii Europene.
Potrivit autorilor studiului, eurodeputații aflați în fruntea clasamentului sunt cei care reușesc să combine pozițiile de leadership instituțional cu o influență semnificativă asupra procesului legislativ și asupra negocierilor dintre grupurile politice.
Recunoaștere pentru rolul lui Victor Negrescu în Parlamentul European
Victor Negrescu este în prezent vicepreședinte al Parlamentului European și membru al Grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților (S&D), având responsabilități care includ politicile de transparență, combaterea corupției, coordonarea unor inițiative privind cercetarea și relația instituției cu partenerii sociali.
MEP Influence Index este realizat anual de EU Matrix și este utilizat ca instrument de evaluare a influenței politice în Parlamentul European, pe baza unor criterii cantitative și calitative privind activitatea eurodeputaților.
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