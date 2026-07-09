Elemente de construcție, căzute pe o stradă din Alba Iulia: Pompierii intervin pentru îndepărtarea lor

Element de construcție, căzute pe o stradă din Alba Iulia: Pompierii intervin pentru îndepărtarea lor

Pompierii din Alba Iulia intervin, joi seara, pe strada Vasile Goldiș din municipiu, pentru îndepărtarea unor elemente de construcție.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba iulia intervine pentru îndepărtarea unor elemente de construcție in mun. Alba iulia str. Vasile Goldis bloc 31.

Forte alocate: 1 autoscară.

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