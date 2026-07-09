Performanță extraordinară: Județul Alba, pe locul 2 la nivel național după rata de promovare la examenul de Bacalaureat 2026 / „Și în următorii 3 ani vom fi în Top 5!”
Județul Alba ocupă locul al doilea la nivel național după rata de promovare la examenul de Bacalaureat 2026, conform rezultatelor inițiale publicate de Ministerul Educației. Rata de promovare este de 81,4%, peste media națională ,de 74,8%.
În județ au fost prezenți la examen 2.053 de candidați, iar 1.671 au promovat. Pentru absolvenții promoției curente, rata de promovare este de 85,5%.
Candidații din Alba au obținut 128 de note de 10 la probele scrise, însă nu a fost înregistrată nicio medie generală de 10.
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În clasamentul național, Alba este devansat doar de județul Cluj, cu o rată de promovare de 85,3%. Pe următoarele locuri se află județele Brașov și Iași.
Datele sunt valabile înainte de soluționarea contestațiilor.
Rata de promovare la Bacalaureat 2026 a crescut în 7 județe față de datele pentru 2025 din tabelul Ministerului Educației. Între aceste județe se află și Alba.
„Rata de promovare la examenul de Bacalaureat sesiunea 2026 plasează județul Alba pe locul al II-lea la nivel național, o performanță remarcabilă și un motiv de mândrie pentru întreaga comunitate educațională!
Această reușită confirmă implicarea elevilor, profesionalismul cadrelor didactice, sprijinul familiilor și preocuparea constantă pentru calitatea educației în județul Alba.
Inspectoratul Școlar Județean Alba transmite sincere felicitări tuturor absolvenților pentru rezultatele deosebite obținute, pentru efortul, seriozitatea și perseverența de care au dat dovadă!
Felicitări, dragi absolvenți! Vă dorim mult succes în continuare, curaj în alegerile pe care le veți face și încredere în propriul drum! Felicitări profesorilor, părinților și tuturor celor care au contribuit la această performanță!”, au transmis reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Alba într-o comunicare publică.
Rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi publicate în 13 iulie.
„Ne așteptam la o astfel de performanță la nivel național! Și în următorii 3 ani vom fi în Top 5!”, a afirmat, joi, 9 iulie 2026, într-o conferință de presă, Cornel Sandu, inspectorul școlar general al Inspectoratul Școlar Județean Alba.
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