VIDEO | Un tânăr inginer din Alba a lăsat orașul pentru sat, din pasiune pentru cai: „Ori de câte ori ar trebui să o iau de la capăt, aș alege același drum”

Centru de echitație și fermă de păuni, înființate într-un sat din Alba de un tânăr îndrăgostit de cai: ,,Ori de câte ori ar trebui să iau de la capăt, aș alegere același drum”

Eugen Alexandru Suhastru, un tânăr inginer agronom din Sebeș, a lăsat în urmă cu 7 ani viața la oraș și s-a mutat la țară, la Pianu de Jos, unde a înființat un centru de echitație și o fermă de păuni. În prezent, are 16 cai – iepe, armăsari, mânji – și vreo șase ponei.

Dragostea pentru animale a moștenit-o de la mama sa, iar decizia de a pleca din Sebeș și a se muta la sat a venit natural, pentru că, spune Eugen, „dacă îți place ceea ce faci, nu ți-e greu niciodată și dacă vrei să te ocupi de animale, te duci acolo unde poți să le crești”.

A avut animale încă de mic copil, iar acum a ajuns să crească animale mai mari, care îi oferă plăcere, încredere și libertate: „Sunt suflete de la care oricine se poate încărca cu energie pozitivă”, a mărturisit tânărul pentru ziarulunirea.ro.

Inginer agronom, tânărul şi-a dat seama de mic copil că vrea să lucreze cu caii. Mult timp i-a lipsit însă locul ideal pentru ferma la care visa, iar odată găsit, au urmat ani întregi de sacrificii pentru a construi: „De mic desenam cai și îmi plăcea să-i văd. În Sebeș, cu mult timp în urmă, erau doi cai negri, cu părul lung la picioare, care trăgeau o trăsură mare – nu știu dacă era funebră sau nu. Mi-au plăcut foarte mult caii aceia și de atunci desenam doar cai. Am visat mereu să am calul meu. Acum nu am doar unul, am mai mulți – caii mei”, își amintește Eugen.

Tânărul spune că a avut posibilitatea să lucreze într-o fermă, dar nu a putut renunța la pasiunea și visul de a avea caii săi, să îi vădă și să îi crească el, să se bucure de ei: „Dragostea pusă în îngrijirea cailor și seriozitatea cu care conduc o oră de echitaţie sau o drumeţie nu le-aș fi putut avea dacă eram obligat să lucrez pentru altcineva, fără plăcere. Când ești constrâns, nu mai e pasiune, devine obligație”, mărturisește crescătorul.

A plecat de la zero și a construit cu mâna lui totul, de la adăposturile animalelor la țarcuri. Când i s-a ivit ocazia, a achiziționat terenurile din jur pentru a se extinde și pentru ca animalele atât de dragi lui să se bucure de libertate. A investit în echipamente pentru echitație, cu dresajul cailor, dar și cu primele lecții de echitație. La ferma Suhastru sunt acum 16 cai, cu tot cu tineret, iepe gestante și armăsari. Nu lipsesc nici poneii, 6 adulți și doi mânji jucăuși, bucuria celor mici când ajung în locația de la Pianu de Jos.

La Ferma Suhastru, lecțiile de echitație nu presupun doar să te urci în șa și să călărești. Alături de Eugen, cursanții, copii în special, învață să cunoască caii, să interacționeze cu ei și să savureze fiecare moment împreună cu aceste animale nobile: „Facem lecții de echitație cu copii și începători. Pornim de la zero, îi învățăm să interacționeze cu calul, nu doar să se urce în șa și să plece. Îi lăsăm să țesale calul, să îl pregătească. Vrem ca experiența să fie plăcută și pentru om, și pentru cal”, spune crescătorul.

În ceea ce privește costurile, prima ședință de manej pentru cine vine ocazional este 150 de lei – 40 de minute efectiv pe cal, plus interacțiunea cu calul. Pentru abonamente (4, 6, 8 sau 10 ședințe), prețul scade: 10 ședințe costă 800 de lei.

Pentru cei experimentați, Ferma Suhastru de la Pianu de Jos vă oferă posibilitatea de plimbări călare în natură. O astfel de plimbare de două ore – două ore și jumătate costă 300 de lei: „Facem și plimbări de o zi, cu popas, povești, fript slănină la foc de tabără. Ieșirile se fac pe dealurile din împrejurimi. Avem trasee în zone împădurite, pe pășuni, pe urcări și coborâri. Avem teren pentru toate nivelurile de călăreți”, a mai adăugat Eugen.

Pentru începători, tânărul lucrează cu șase cai din cei aflați la Ferma Suhastru, iar pentru avansați pot fi folosiți și armăsari sau iepe mai iuți, care cer un călăreț hotărât. Copiii pot folosi și poneii și caii mari, în funcție de vârstă și aptitudini: „Am avut copii de 10 ani, nu din țară, ci din străinătate, care au mers singuri pe traseu, prin pădure, la pas sau la trap. Dacă copilului îi este frică și nu vrea să se urce pe ponei, nu luăm bani. Nu avem taxă de vizitare, dar cine dorește poate lăsa o donație pentru mâncarea cailor”, explică crescătorul.

Peisajul de la Ferma Suhastru din comuna Pianu este completat de câțiva iepurași pitici, de vreo 60–70 de păuni maturi, câțiva pui și păsări de curte – găini colorate, curci și rațe. Vizitatorii pot vedea caii, păunii, animăluțele. Cu păunii nu se poate interacționa direct, dar cei care doresc pot aduna pene căzute de la aceștia, mai ales în perioada de năpârlire.

La cei 34 de ani, tânărul inginer agronom nu se vede făcând altceva, iar dacă ar avea din nou 18 ani, ar alege același drum: „Dacă animalele te iubesc, de ce să nu le iubești și tu? Ori de câte ori ar trebui să iau de la capăt, aș alegere același drum”.

Dragostea lui Eugen pentru cai este imensă, bărbatul mărturisind că tot ce face este pură pasiune, iar animalele îl răsplătesc cu o afecțiune de nedescris când acesta se află în mijlocul lor.

Ferma Suhastru o găsiți în Pianu de Jos, ultima casă pe dreapta – numărul 118, la telefon 0742 162 345 sau pe Facebook, TikTok și Instagram.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI