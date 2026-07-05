Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile

Rezultatele la Bacalaureat 2026 vor fi afișate conform calendarului oficial al Ministerului Educației. Află când se publică notele, unde le poți verifica și cum se depun contestațiile.

Rezultate Bacalaureat 2026: data afișării notelor și pașii pe care trebuie să îi urmeze candidații

Mii de absolvenți de liceu din întreaga țară așteaptă cu emoție publicarea rezultatelor la examenul național de Bacalaureat 2026.

După încheierea probelor scrise, urmează una dintre cele mai importante etape ale examenului: afișarea notelor și, pentru cei nemulțumiți de rezultat, depunerea contestațiilor.

Calendarul aprobat de Ministerul Educației stabilește atât data publicării rezultatelor inițiale, cât și perioada în care lucrările pot fi consultate și contestate. Totodată, elevii trebuie să știe că rezultatele sunt publicate în condiții care respectă normele privind protecția datelor personale, fiecare candidat fiind identificat printr-un cod unic.

Când se afișează rezultatele la Bacalaureat 2026

Primele rezultate ale examenului de Bacalaureat din sesiunea de vară vor fi publicate **marți, 7 iulie 2026**, până la ora 12:00, conform calendarului oficial.

În această etapă sunt afișate notele obținute înainte de soluționarea eventualelor contestații. Pentru mulți absolvenți, acestea reprezintă confirmarea promovării examenului, în timp ce alții pot decide să solicite reevaluarea uneia sau mai multor lucrări.

După publicarea rezultatelor inițiale începe procedura dedicată contestațiilor, iar notele definitive vor fi comunicate după finalizarea recorectării lucrărilor.

Unde pot fi consultate notele de la Bacalaureat

Rezultatele pot fi verificate prin mai multe metode.

Cea mai utilizată este platforma oficială destinată examenului de Bacalaureat, unde notele sunt afișate folosind codurile individuale atribuite fiecărui candidat.

În paralel, listele cu rezultate sunt afișate și la centrele de examen unde elevii au susținut probele scrise.

Publicarea rezultatelor se face fără afișarea numelor și prenumelor candidaților, fiind utilizate codurile individuale primite înainte de examen. Această procedură respectă regulile privind protecția datelor cu caracter personal.

Cum afli dacă ai promovat examenul

Pentru promovarea examenului de Bacalaureat trebuie îndeplinite simultan mai multe condiții.

Candidatul trebuie:

– să fi susținut toate probele de evaluare a competențelor;

– să participe la toate probele scrise prevăzute în sesiunea de examen;

– să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă;

– să realizeze o medie generală de cel puțin 6.

Media finală este calculată ca media aritmetică a notelor obținute la probele scrise și este afișată împreună cu rezultatele examenului.

Consultarea lucrărilor înainte de contestații

Înainte de depunerea unei contestații, candidații au posibilitatea de a consulta lucrările evaluate.

Această măsură le oferă elevilor șansa de a analiza modul în care a fost corectată lucrarea și de a decide în cunoștință de cauză dacă solicită sau nu reevaluarea.

Consultarea lucrării nu presupune modificarea notei și nici nu garantează că aceasta va fi schimbată ulterior. Este doar o etapă informativă pusă la dispoziția candidaților.

Cum se depun contestațiile la Bacalaureat

Elevii care consideră că nota obținută nu reflectă nivelul real al lucrării pot depune contestații în intervalele stabilite prin calendarul oficial.

Cererile se depun la centrul de examen sau prin modalitatea comunicată de inspectoratul școlar din județul în care candidatul a susținut examenul.

În cazul elevilor minori, documentele trebuie semnate și de părinți sau reprezentanții legali.

După înregistrarea contestației, lucrarea este transmisă pentru o nouă evaluare realizată de alți profesori decât cei care au acordat nota inițială.

Poate crește sau scădea nota?

Da. Reevaluarea presupune o nouă corectare completă a lucrării.

În urma acestei proceduri, nota poate:

– crește;

– rămâne aceeași;

– scădea.

Rezultatul obținut după soluționarea contestației devine nota finală și nu mai poate fi modificat printr-o nouă solicitare.

Din acest motiv, specialiștii recomandă depunerea unei contestații doar atunci când există motive întemeiate pentru a considera că lucrarea nu a fost evaluată corespunzător.

Când se afișează rezultatele finale la Bacalaureat

După finalizarea recorectării tuturor lucrărilor contestate, Ministerul Educației va publica rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat.

Conform calendarului oficial, acestea vor fi afișate luni, 13 iulie 2026.

Notele publicate la această dată sunt definitive și vor fi folosite în procesul de admitere la facultate, precum și pentru alte proceduri administrative care necesită diploma de Bacalaureat sau adeverința de promovare.

De ce sunt importante rezultatele la Bacalaureat

Examenul de Bacalaureat reprezintă una dintre cele mai importante evaluări din sistemul de învățământ preuniversitar.

Promovarea acestuia este necesară pentru înscrierea la majoritatea programelor universitare din România și constituie o condiție pentru ocuparea anumitor posturi sau continuarea studiilor.

Pentru mulți absolvenți, nota obținută la Bac poate influența admiterea la facultățile unde media examenului este luată în calcul alături de alte criterii.

Ce urmează după afișarea rezultatelor

După publicarea rezultatelor finale, candidații promovați se pot înscrie la facultățile pentru care îndeplinesc condițiile de admitere.

Instituțiile de învățământ superior organizează propriile calendare de înscriere, iar în multe cazuri dosarele pot fi depuse atât fizic, cât și online.

Absolvenții care nu promovează examenul în sesiunea de vară au posibilitatea de a participa la sesiunea de toamnă, conform calendarului stabilit de Ministerul Educației.

Calendarul principal al rezultatelor Bacalaureat 2026

– 7 iulie 2026, până la ora 12:00** – afișarea rezultatelor inițiale;

– 7 iulie (14:00–18:00), 8 și 9 iulie 2026 – consultarea lucrărilor și depunerea contestațiilor, conform procedurilor stabilite;

– 13 iulie 2026 – afișarea rezultatelor finale, după soluționarea contestațiilor.

Elevii sunt sfătuiți să urmărească permanent anunțurile oficiale ale Ministerului Educației și ale inspectoratelor școlare pentru eventuale precizări privind programul de afișare a rezultatelor și procedura de consultare a lucrărilor. De asemenea, este recomandat ca fiecare candidat să păstreze codul individual primit înainte de examen, acesta fiind necesar pentru identificarea rapidă a rezultatelor publicate.

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