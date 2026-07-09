Video | STP Alba Iulia ar urma să oprească complet circulația autobuzelor: Lipsa banilor pentru combustibil blochează inclusiv cursele spre celelalte localități din AIDA-TL

STP Alba Iulia ar urma să oprească complet circulația autobuzelor: Lipsa banilor pentru combustibil blochează inclusiv cursele spre celelalte localități din AIDA-TL

Transportul public din municipiul Alba Iulia și din localitățile membre ale Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local (AIDA-TL) va fi suspendat total începând de sâmbătă, 11 iulie 2026, după ce Societatea de Transport Public (STP) Alba Iulia a anunțat joi că va fi nevoită să oprească toate autobuzele din cauza lipsei fondurilor necesare achiziției de combustibil.

Decizia va afecta astfel și liniile metropolitane care asigură legătura cu celelalte unități administrativ-teritoriale membre ale AIDA-TL.

Pentru a putea relua activitatea și pentru a funcționa cel puțin o lună, o lună jumătate, STP ar avea nevoie de aproximativ 5-6 milioane: ,,Motorina ne ajunge până vineri seara. De sâmbătă, nu vom mai avea carburant pentru nici o localitate, lucru pe care l-a dorit Gabriel Pleșa pentru a-l introduce pe operatorul său. Domnul primar a refuzat în totalitate facturi restante din octombrie anul trecut, în permanență. Avem facturi neachitate și pentru activitate din 2024, care este cea mai veche factură și care este arierat neraportat”, a declarat joi Stelian Nicola, directorul STP, în cadrul ședinței Comisiei pentru Dialog Social.

Suspendarea completă a serviciului vine pe fondul conflictului de muncă declanșat în urmă cu mai bine de trei săptămâni. Șoferii și ceilalți angajați ai STP se află în continuare în grevă, reclamând faptul că nu și-au încasat salariile de trei luni. Aceștia au transmis în repetate rânduri că vor reveni pe trasee doar în momentul în care drepturile salariale restante vor fi virate în conturile lor.

Între timp, disputa dintre operatorul de transport și administrația locală continuă și în instanță. STP Alba Iulia a obținut executarea silită a Primăriei Alba Iulia pentru recuperarea unor sume de bani, însă administrația locală a reușit suspendarea executării silite, astfel încât măsura nu a mai fost pusă în aplicare.

În paralel, societatea este sancționată zilnic de Poliția Locală Alba Iulia pentru neefectuarea serviciului public de transport persoane. Amenda aplicată este de 30.000 de lei pentru fiecare zi în care serviciul nu este prestat.

Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, susține însă că administrația locală și-a îndeplinit toate obligațiile financiare față de operator și că Primăria este la zi cu plățile. Edilul amintește că municipalitatea a solicitat în instanță emiterea unei ordonanțe președințiale, cerere admisă de Tribunalul Alba, care a dispus reluarea de urgență a serviciului de transport public de către STP Alba Iulia.

Totodată, Gabriel Pleșa afirmă că administrația are pregătită și o soluție alternativă pentru asigurarea continuității transportului public. Potrivit acestuia, în cazul în care actualul operator nu va relua activitatea, Primăria intenționează să aducă un alt operator de transport care să presteze serviciul de transport local de persoane pentru o perioadă de cel mult 30 de zile, până la identificarea unei soluții pe termen mai lung.

În lipsa unei înțelegeri între părțile implicate, peste mai puțin de 2 zile, mii de călători din Alba Iulia și din localitățile membre AIDA-TL rămân fără transport public.

Membrii AIDA Transport Local (AIDA-TL)

Astfel, cetățenii din următoarele localități care fac parte din AIDA-TL urmează să fie afectați:

Municipiul Alba Iulia

Teiuș

Ciugud

Sântimbru

Ighiu

Galda de Jos

Cricău

Meteș

Berghin

Vințu de Jos

Stremț

Mihal

Întregalde.

De zona extinsă de transport beneficiază și satul Vingard, din comuna Șpring.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE