Foto | Sistem fotovoltaic de aproape 3 milioane de lei la Stația de Epurare a Apelor Uzate Alba Iulia
Sistem fotovoltaic de aproape 3 milioane de lei la Stația de Epurare a Apelor Uzate Alba Iulia
Recent, a avut loc recepția la terminarea lucrărilor incluse în proiectul „Capacități de producție a energiei electrice la SEAU Alba Iulia, produsă din surse regenerabile pentru autoconsum”, derulat de SC Apa CTTA SA Alba și cofinanțat din Fondul pentru Modernizare.
Valoarea totală a contractului, cu TVA, este de 2.911.992,33 de lei, din care fonduri nerambursabile în sumă de 1.483.258,34 de lei, contribuția SC Apa CTTA SA Alba fiind de 1.428.733,99 de lei.
Astfel, în incinta Stației de Epurare a Apelor Uzate Alba Iulia (SEAU), au fost montate 1.148 de panouri fotovoltaice cu o capacitate de 665 kWp, pe o suprafață de 11.000 mp. Producția medie de energie din surse regenerabile este de 806,857 MWh/an, întreaga producție de energie verde urmând să fie utilizată pentru consum propriu.
Noul sistem fotovoltaic va duce și la scăderea gazelor cu efect de seră cu o cantitate estimată de 493,716 echivalent tone de CO2/an.
Proiectul creează premisele unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării surselor, mai ecologică și mai competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă pe plan local și regional.
Este al doilea proiect ce implică trecerea SC Apa CTTA SA Alba la „energia verde” după cel finalizat anul trecut, intitulat „Crearea de facilități de producție de energie electrică din SER pentru consumul propriu al Apa CTTA”, cofinanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare cu suma de cu suma de 7.322.267,20 lei.
Proiectul a prevăzut achiziția de echipamente, instalare și montaj de panouri fotovoltaice cu o putere de 450 W, rezultând o capacitate totală a sistemului de 982,4 kWp, precum și probe tehnologice și teste în 18 locații ale operatorului regional, care asigură o parte din energia electrică necesară consumului propriu.
Acestea au fost montate la: stațiile de tratare a apei Petrești, Sebeșel și Mihoiești, stația definitivă Petrești, stațiile de pompare nr. 11 Alba Iulia (Gară) și Galda de Jos, rezervoarele de apă din Alba Iulia (Lalelelor – 25.000 mc), Sebeș și Câmpeni (Bazine Muncel), stațiile de epurare Ciugud, Aiud, Lancrăm, Blaj, Câmpeni, Cugir și Ocna Mureș, precum și sediile SC Apa CTTA SA (str. Vasile Goldiș nr. 3) și Sucursalei Alba Iulia (CT Zonă).
sursa: SC Apa CTTA SA
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