Poliția Alba, mesaj pentru copii înainte de Halloween: ,,Evitați farsele periculoase și comportamentele care pot provoca teamă sau accidente”
Poliția Alba, mesaj pentru copii înainte de Halloween: ,,Evitați farsele periculoase și comportamentele care pot provoca teamă sau accidente”
Poliția Alba a transmis un mesaj, printr-o postare pe Facebook, pentru copii înaintea Halloween-ului 2026.
Instituția transmite că, pentru ca distracția de Halloween să se desfășoare în siguranță, copiii trebuie să fie atenți la costumele și accesoriile pe care le folosesc, să evite farsele periculoase și materialele pirotehnice și să ceară ajutorul unui adult dacă se simt în pericol.
,,Dragi copii, polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității vă recomandă să țineți cont de câteva aspecte:
Purtați costume și măști care nu vă împiedică să vedeți și să vă deplasați în siguranță.
Respectați-i pe cei din jur, evitați farsele periculoase și comportamentele care pot provoca teamă sau accidente.
Folosiți accesorii de jucărie, fără obiecte ascuțite sau periculoase.
Nu utilizați petarde, artificii sau alte materiale pirotehnice.
Dacă vă simțiți în pericol, îndepărtați-vă de situația respectivă și căutați un adult de încredere.
Într-o situație de urgență reală, apelați numărul unic 112.”, se arată în mesajul publicat de IPJ Alba.
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