VIDEO | Nicușor Dan participă la Blaj la funeraliile Preafericitului Părinte Lucian Mureșan. Mesajul transmis de Președintele României

Nicușor Dan, prezent la Blaj, la funeraliile Preafericitului Părinte Cardinal Lucian Mureșan. Mesajul transmis de Președintele României

Nicușor Dan, Președintele României, participă, astăzi, 29 septembrie, la funeraliile Preafericirii Sale Cardinal Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

Funeraliile sunt programate astăzi, 29 septembrie, la Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Preasfânta Treime” din Blaj.ii

Cardinalul Lucian Mureșan, conducătorul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, s-a stins din viață joi, 25 septembrie 2025, la Blaj, potrivit anunțului făcut în această după-amiază de Biroul de presă al Arhieparhiei de Făgăraș și Alba Iulia.

Şeful statului a transmis un mesaj, joi, 25 septembrie 2025, la moartea cardinalului Lucian Mureşan.

,,În Blajul îndoliat, în aceste momente deosebit de triste pentru întreaga Biserică Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, doresc să transmit condoleanţe tuturor credincioşilor aflaţi sub păstorirea Preafericirii Sale”, a afirmat preşedintele.

El a adăugat și că amintirea Cardinalului Lucian Mureșan ,,rămâne strâns legată de istoria tumultoasă a Bisericii pe care a păstorit-o ani îndelungaţi, cu înţelepciune, echilibru şi cu o deschidere generoasă faţă de dialogul dintre confesiuni şi religii, dintre Biserică şi societate”.

Al treilea cardinal român, după Iuliu Hossu și Alexandru Todea, Lucian Mureșan s-a născut la 23 mai 1931 la Ferneziu, astăzi cartier al municipiului Baia Mare. A fost al zecelea dintre cei doisprezece frați. A fost obligat să renunțe la dorința de a deveni preot greco-catolic, după ce autoritățile comuniste au interzis acest cult, și a urmat o școală de prelucrare a lemnului în Baia Mare.

Din 1951 până în 1954 și-a făcut serviciul militar obligatoriu, în timpul căruia a urmat, la Turnișor (Sibiu), școala de ofițeri de aviație. După terminarea acesteia a fost detașat la unitatea militară din Craiova, batalionul de aviație cu reacție.

În anul 1953, pe baza apartenenței confesionale la Biserica Greco-Catolică, a fost considerat persoană indezirabilă, fiind transferat de la aviație la detașamentul de muncă de la Bicaz, la construcția primei hidrocentrale din țară.

La sugestia episcopului Iuliu Hossu, în anul 1955, odată cu eliberarea sa din închisoare, episcopul romano-catolic de Alba Iulia, Marton Aron, a acceptat să primească, în mod excepțional, cinci tineri greco-catolici, câte unul pentru fiecare dieceză a Bisericii Române Unite, la Institutul Teologic Romano-Catolic de grad universitar din Alba Iulia. Printre aceștia se afla și Lucian Mureșan.

În anul IV de studiu a fost convocat la rectoratul institutului, unde i s-a comunicat că a fost exmatriculat de către Departamentul Cultelor, fără să existe din punct de vedere ecleziastic și canonic nicio motivație a exmatriculării.

Persecutat și urmărit de către Securitate, Lucian Mureșan a reușit, după un an de încercări, să se încadreze ca muncitor necalificat în cariera de piatră Limpedea din Ferneziu, unde a lucrat aproape 10 ani. Ulterior, s-a transferat la Direcția Județeană de Drumuri și Poduri, în cadrul Consiliului Județean Maramureș, unde a lucrat până la pensionare, în iunie 1990.

Nu a renunțat însă la visul de a deveni preot, continuând studiile în clandestinitate, cu profesorii rămași în libertate de la fostele Academii Teologice, fiind hirotonisit în 19 decembrie 1964, de către episcopul auxiliar al Maramureșului, Ioan Dragomir. Astfel, a devenit preot clandestin, continuând, în același timp, să lucreze mai întâi în cariera de piatră și, apoi, la Direcția de Drumuri și Poduri.

Evenimentele din decembrie 1989 și legalizarea Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică l-au găsit ca Ordinarius al Diecezei Maramureșului, cu reședința la Baia Mare. Reconfirmarea și numirea sa ca episcop de Maramureș s-a făcut în luna martie 1990, iar consacrarea a avut loc la 27 mai 1990, la Baia Mare, fiind prima de acest gen care a avut loc în libertate, după 1989, de față cu peste 20.000 de credincioși.

Din 4 iulie 1994 a fost numit de către Papa Ioan Paul al II-lea ca Arhiepiscop al Arhidiecezei de Alba Iulia și Făgăraș și Mitropolit al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, succedând Cardinalului Alexandru Todea, care s-a retras din motive de sănătate.

În 26 mai 2003 a fost numit, tot de Papa Ioan Paul al II-lea, membru al Congregației pentru Bisericile Orientale.

La 16 decembrie 2005, Papa Benedict al XVI-lea l-a ridicat la demnitatea de Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, odată cu ridicarea Bisericii Mitropolitane sui iuris la rangul de Biserică Arhiepiscopală Majoră.

A fost întronizat ca Arhiepiscop Major la 30 aprilie 2006.

Arhiepiscopul major Lucian Mureșan a devenit cardinal la 18 februarie 2012, în urma deciziei Papei Benedict al XVI-lea.

A fost ales membru de onoare al Academiei Române în 2012.

Statul Român i-a conferit Ordinul pentru Merit în grad de Mare Cruce în anul 2000, Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler în anul 2012 și apoi, în anul 2015, Ordinul Național ‘Steaua României’ în grad de Ofițer, reamintește Agerpres.

