Luni, 29 septembrie 2025 | Zi de doliu local la Blaj, în memoria Preafericitului Părinte Lucian Cardinal Mureșan. Drapelul național și însemnele municipiului covorâte în bernă

Consiliul Local Blaj a declarat ziua de luni, 29 septembrie 2025, ca zi de doliu local, pe raza municipiului Blaj, în semn de respect și omagiu, în memoria Preafericitului Părinte Lucian Cardinal Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, trecut la cele veșnice în data de 25 septembrie 2025, la vârsta de 94 de ani.

Luni, 29 septembrie 2025, pe raza municipiului Blaj se vor arbora drapelul național și însemnele Municipiului Blaj în bernă, la sediile instituțiilor publice și autorităților publice locale.

De asemenea, se recomandă instituțiilor de învățământ, lăcașelor de cult și instituțiilor de cultură de pe raza Municipiului Blaj să organizeze momente de reculegere și activități comemorative. Tot luni, vor fi interzise desfășurarea activităților sportive sau cultural artistice pe raza

Municipiului Blaj, iar persoanelor fizice și persoanelor juridice li se recomandă să adopte o conduită sobră.

„Luând act de personalitatea marcantă a Preafericitului Părinte Lucian Cardinal Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, ridicat la demnitatea de Cardinal al Bisericii Catolice de către Papa Benedict al XVI-lea la data de 18 februarie 2012, membru de onoare al Academiei Române; Ținând cont de contribuția sa la dezvoltarea spirituală, culturală și istorică a Blajului și având în vedere că Consiliul Local al Municipiului Blaj i-a conferit titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Blaj în anul 2003 și i-a decernat distincția ‘Omul Anului-Pro Urbe’ în anul 2012;

Se declară ziua de luni, 29.09.2025, zi de doliu local pe raza Municipiului Blaj, Județul Alba, în semn de respect și omagiu, în memoria Preafericitului Părinte Lucian Cardinal Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș”, se arată în proiectul de hotărâre inițiat de primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, adoptat vineri, în ședință extreordinară, de Consiliul Local Blaj.

