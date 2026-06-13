Producția și furnizarea de energie electrică și termică sunt estimate să crească în acest an cu 0,5% față de 2025: Ce spune CNSP

Producția și furnizarea de energie electrică și termică sunt estimate să crească în acest an cu 0,5% față de 2025, urmând să continue pe un trend ușor ascendent în următorii trei ani, potrivit Proiecției principalilor indicatori macroeconomici 2026–2029 publicate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză.

Astfel, în 2027 producția și furnizarea de energie electrică și termică sunt estimate în creștere cu 2%, în 2028 în urcare cu 2,4% și în 2029 cu 1,9%, notează Agerpres.

Per total, conform estimărilor CNSP, producția industrială va scădea în 2026 cu 0,8%, după care va începe să crească, cu 1,7% în 2027, 2,3% în 2028 și 2% în 2029.

După o creștere estimată la 0,8% în 2026, producția în industria extractivă va continua trendul ascendent, avansul urmând să fie de 3,6% în 2027, 5% în 2028 și 4,5% în 2029. Extracția de petrol brut și gaze naturale va scădea însă cu 3,3% în 2026, cu 0,5% în 2027, va urca ușor, cu 0,5% în 2028, după care va reveni pe minus în 2029 (-0,4%).

În industria prelucrătoare, producția va înregistra un regres de 1% în 2026 și apoi va crește, cu 1,5% în 2027, 2,1% în 2028 și 1,9% în 2029.

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