VIDEO | Nicușor Dan, huiduit la Focșani de Ziua Unirii Principatelor. „La mulți ani, dragi focșăneni care huiduiți autoritățile publice. Este un drept pe care l-ați câștigat, pentru care niște oameni au murit”

Nicușor Dan, huiduit la Focșani de Ziua Unirii Principatelor. „La mulți ani, dragi focșăneni care huiduiți autoritățile publice. Este un drept pe care l-ați câștigat, pentru care niște oameni au murit”

Nicușor Dan a participat sâmbătă, 24 ianuarie 2026, la sărbătorirea Zilei Unirii Principatelor Române la Focșani, unde au fost atât momente solemne, cât și reacții tensionate din partea publicului prezent. În cadrul ceremoniilor organizate în Piața Unirii, președintele României a susținut un discurs dedicat semnificației istorice a zilei, însă intervenția sa a fost întreruptă de huiduieli venite din partea unui grup aflat în mulțime. Șeful statului a ales să răspundă direct acestor reacții, subliniind drepturile cetățenești, dar și responsabilitățile care decurg din ele.

Reacția mulțimii și huiduielile din timpul ceremoniei

Pe parcursul discursului, un grup din public a început să huiduie, perturbând momentul solemn. În loc să ignore reacțiile, Nicușor Dan a ales să se adreseze direct celor care își exprimau nemulțumirea, într-un ton calm, dar ferm. Președintele a recunoscut dreptul cetățenilor de a protesta sau de a critica autoritățile, amintind că acest drept a fost câștigat prin sacrificii istorice.

Șeful statului a părut vizibil marcat de huiduieli, însă a continuat să transmită mesajul său, încercând să transforme momentul tensionat într-un apel la reflecție și responsabilitate civică.

Mesaj direct către cei care huiduiau

Într-o intervenție adresată explicit celor din mulțime, Nicușor Dan a punctat importanța dreptului la liberă exprimare, dar a avertizat că acesta nu poate fi separat de responsabilitatea față de viitor.

„La mulți ani, dragi focșăneni care huiduiți autoritățile publice, este un drept pe care l-ați câștigat. Este un drept pentru care niște oameni au murit, pentru ca orice cetățean din țara asta să aibă dreptul să huiduie o autoritate publică”, a spus președintele.

El a continuat, atrăgând atenția asupra consecințelor alegerilor civice:

„Însă, acest drept vine și cu o responsabilitate. Și responsabilitatea este… Uitați-vă la cine sunt oamenii în care vă puneți speranțele. Nu gândiți numai pasul unu, gândiți și pasul doi.”

În finalul intervenției sale, Nicușor Dan a transmis un mesaj de unitate și responsabilitate colectivă, făcând referire la datoria fiecărui cetățean față de copii și față de România, în ansamblu.

După încheierea discursului, președintele României s-a alăturat participanților la Hora Unirii, gest simbolic care a marcat finalul ceremoniilor de la Focșani. Evenimentul a continuat într-o notă mai calmă, în ciuda momentelor tensionate din timpul alocuțiunii oficiale.

Discurs despre istorie, patriotism și prezent

Adresându-se celor adunați în Piața Unirii din Focșani, Nicușor Dan a făcut o paralelă între contextul istoric al Unirii Principatelor și realitățile actuale. Președintele a vorbit despre rolul clasei politice de la acea vreme și despre capacitatea acesteia de a face istorie în condiții dificile, comparabile, în opinia sa, cu provocările contemporane.

În discursul său, șeful statului a insistat asupra conceptului de patriotism, explicând că acesta nu se rezumă la declarații zgomotoase sau la gesturi simbolice, ci presupune acțiuni concrete în beneficiul comunității. Nicușor Dan a subliniat ideea de asumare, arătând că patriotismul înseamnă acceptarea propriilor limite și responsabilitatea de a corecta greșelile, fără a transfera constant vina asupra altora.

„O clasă politică, așa cum era ideal la momentul acela, a reușit, în condiții cumva similare cu cele pe care le trăim aici, să facă istorie. Și asta ne duce cu gândul și cu întrebarea la ce este patriotismul”, a afirmat președintele în fața participanților.

