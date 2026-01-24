VIDEO | Nicușor Dan, huiduit la Focșani de Ziua Unirii Principatelor. „La mulți ani, dragi focșăneni care huiduiți autoritățile publice. Este un drept pe care l-ați câștigat, pentru care niște oameni au murit”
Nicușor Dan, huiduit la Focșani de Ziua Unirii Principatelor. „La mulți ani, dragi focșăneni care huiduiți autoritățile publice. Este un drept pe care l-ați câștigat, pentru care niște oameni au murit”
Nicușor Dan a participat sâmbătă, 24 ianuarie 2026, la sărbătorirea Zilei Unirii Principatelor Române la Focșani, unde au fost atât momente solemne, cât și reacții tensionate din partea publicului prezent. În cadrul ceremoniilor organizate în Piața Unirii, președintele României a susținut un discurs dedicat semnificației istorice a zilei, însă intervenția sa a fost întreruptă de huiduieli venite din partea unui grup aflat în mulțime. Șeful statului a ales să răspundă direct acestor reacții, subliniind drepturile cetățenești, dar și responsabilitățile care decurg din ele.
Reacția mulțimii și huiduielile din timpul ceremoniei
Pe parcursul discursului, un grup din public a început să huiduie, perturbând momentul solemn. În loc să ignore reacțiile, Nicușor Dan a ales să se adreseze direct celor care își exprimau nemulțumirea, într-un ton calm, dar ferm. Președintele a recunoscut dreptul cetățenilor de a protesta sau de a critica autoritățile, amintind că acest drept a fost câștigat prin sacrificii istorice.
Citește și: VIDEO | Prezență INEDITĂ la Alba Iulia, de Mica Unire: Bianca Gavrilă, deputata POT de Alba, la manifestările din 24 ianuarie. ,,Acest eveniment sărbătorește faptul că strămoșii noștri au avut curajul să se unească”
Șeful statului a părut vizibil marcat de huiduieli, însă a continuat să transmită mesajul său, încercând să transforme momentul tensionat într-un apel la reflecție și responsabilitate civică.
Mesaj direct către cei care huiduiau
Într-o intervenție adresată explicit celor din mulțime, Nicușor Dan a punctat importanța dreptului la liberă exprimare, dar a avertizat că acesta nu poate fi separat de responsabilitatea față de viitor.
„La mulți ani, dragi focșăneni care huiduiți autoritățile publice, este un drept pe care l-ați câștigat. Este un drept pentru care niște oameni au murit, pentru ca orice cetățean din țara asta să aibă dreptul să huiduie o autoritate publică”, a spus președintele.
El a continuat, atrăgând atenția asupra consecințelor alegerilor civice:
„Însă, acest drept vine și cu o responsabilitate. Și responsabilitatea este… Uitați-vă la cine sunt oamenii în care vă puneți speranțele. Nu gândiți numai pasul unu, gândiți și pasul doi.”
În finalul intervenției sale, Nicușor Dan a transmis un mesaj de unitate și responsabilitate colectivă, făcând referire la datoria fiecărui cetățean față de copii și față de România, în ansamblu.
După încheierea discursului, președintele României s-a alăturat participanților la Hora Unirii, gest simbolic care a marcat finalul ceremoniilor de la Focșani. Evenimentul a continuat într-o notă mai calmă, în ciuda momentelor tensionate din timpul alocuțiunii oficiale.
Discurs despre istorie, patriotism și prezent
Adresându-se celor adunați în Piața Unirii din Focșani, Nicușor Dan a făcut o paralelă între contextul istoric al Unirii Principatelor și realitățile actuale. Președintele a vorbit despre rolul clasei politice de la acea vreme și despre capacitatea acesteia de a face istorie în condiții dificile, comparabile, în opinia sa, cu provocările contemporane.
În discursul său, șeful statului a insistat asupra conceptului de patriotism, explicând că acesta nu se rezumă la declarații zgomotoase sau la gesturi simbolice, ci presupune acțiuni concrete în beneficiul comunității. Nicușor Dan a subliniat ideea de asumare, arătând că patriotismul înseamnă acceptarea propriilor limite și responsabilitatea de a corecta greșelile, fără a transfera constant vina asupra altora.
„O clasă politică, așa cum era ideal la momentul acela, a reușit, în condiții cumva similare cu cele pe care le trăim aici, să facă istorie. Și asta ne duce cu gândul și cu întrebarea la ce este patriotismul”, a afirmat președintele în fața participanților.
Foto: captura video
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Ce spune Ilie Bolojan despre plafonarea prețului la gaze: ,,Am putea să facem o anumită formulă tranzitorie”
Ce spune Ilie Bolojan despre plafonarea prețului la gaze: ,,Am putea să facem o anumită formulă tranzitorie” Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că, în urma unor analize aflate în desfășurare, în cel mult două săptămâni va fi prezentată o decizie clară privind plafonarea prețului la gaze. El a subliniat că actuala schemă nu mai […]
VIDEO | Bărbat din Sighișoara, REȚINUT de polițiștii din Alba pentru FURT: A sustras 7.000 de lei și două telefoane din incinta unei unități medicale din Blaj
Bărbat din Sighișoara, REȚINUT de polițiștii din Alba pentru FURT: A sustras 7.000 de lei și două telefoane din incinta unei unități medicale din Blaj Un bărbat din Sighișoara a fost reținut de polițiștii din Alba pentru furt. A sustras 7.000 de lei și două telefoane din incinta unei unități medicale din Blaj. Potrivit IPJ […]
Puncte de penalizare 2026 | Cum se verifică corect situația și când pot fi resetate
Puncte de penalizare 2026 | Cum se verifică corect situația și când pot fi resetate Mulți șoferi tratează punctele de penalizare cu superficilitate, până câd se apropie momentul în care permisul lor ajunge să fie suspendat. Acest lucru se întâmplă din cauză că șoferii își calculează punctele „după ureche” și nu țin cont nici de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Nicușor Dan, huiduit la Focșani de Ziua Unirii Principatelor. „La mulți ani, dragi focșăneni care huiduiți autoritățile publice. Este un drept pe care l-ați câștigat, pentru care niște oameni au murit”
Nicușor Dan, huiduit la Focșani de Ziua Unirii Principatelor. „La mulți ani, dragi focșăneni care huiduiți autoritățile publice. Este un...
Ce spune Ilie Bolojan despre plafonarea prețului la gaze: ,,Am putea să facem o anumită formulă tranzitorie”
Ce spune Ilie Bolojan despre plafonarea prețului la gaze: ,,Am putea să facem o anumită formulă tranzitorie” Premierul Ilie Bolojan...
Știrea Zilei
VIDEO | Prezență INEDITĂ la Alba Iulia, de Mica Unire: Bianca Gavrilă, deputata POT de Alba, la manifestările din 24 ianuarie. ,,Acest eveniment sărbătorește faptul că strămoșii noștri au avut curajul să se unească”
Prezență INEDITĂ la Alba Iulia, de Mica Unire: Bianca Gavrilă, deputata POT de Alba, la manifestările din 24 ianuarie. ,,Acest...
APEL UMANITAR pentru Carla, o fetiță de 12 ani din Alba, cu multiple afecțiuni, care are nevoie de investigații și tratamente costisitoare: ,,Este o povară greu de dus singuri în fața suferinței ei”
APEL UMANITAR pentru Carla, o fetiță de 12 ani din Alba, cu multiple afecțiuni, care are nevoie de investigații și...
Curier Județean
Turnul Studentului, pictură ulei pe carton, realizată în anul 1974 de Iosif Vasile Gaidoș (1919-1998), exponatul lunii ianuarie 2026, la Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș
Turnul Studentului, pictură ulei pe carton, realizată în anul 1974 de Iosif Vasile Gaidoș (1919-1998), exponatul lunii ianuarie 2026, la...
FOTO | Amendă de 2.500 de lei pentru o femeie din Daia Română, care și-a aruncat gunoiul pe domeniul public din comuna Șpring. A fost ,,prinsă” după buletinul găsit printre resturile menajere și trebuie să curețe și zona de mizerii
Amendă de 2.500 de lei pentru o femeie din Daia Română, care și-a aruncat gunoiul pe domeniul public din comuna...
Politică Administrație
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Opinii Comentarii
Reformele lui Alexandru Ioan Cuza care au pus bazele statului unitar și modern român: Țară nouă, legi noi
Reformele lui Alexandru Ioan Cuza care au pus bazele statului unitar și modern român: Țară nouă, legi noi Unirea Principatelor...
24 ianuarie 1859: Mica Unire – Unirea Principatelor Române sub Alexandru Ioan Cuza
24 ianuarie 1859, data la care a avut loc Mica Unire. Unirea Principatelor Române sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza...