VIDEO | Prezență INEDITĂ la Alba Iulia, de Mica Unire: Bianca Gavrilă, deputata POT de Alba, la manifestările din 24 ianuarie. ,,Acest eveniment sărbătorește faptul că strămoșii noștri au avut curajul să se unească”

Prezență INEDITĂ la Alba Iulia, de Mica Unire: Bianca Gavrilă, deputata POT de Alba, la manifestările din 24 ianuarie. ,,Acest eveniment sărbătorește faptul că strămoșii noștri au avut curajul să se unească”

Prezență inedită sâmbătă la Alba Iulia, de 24 ianuarie 2026, la 167 de ani de la Mica Unire. La eveniment a participat nimeni alta decât Bianca Gavrilă, deputata POT de Alba și sora șefei partidului.

Acesta s-a aflat astăzi în Cetatea Alba Carolina, la manifestările organizate de autoritățile locale pe esplanada Sălii Unirii: ,,Acest eveniment sărbătorește faptul că strămoșii noștri au avut curajul să se unească. Au avut voința și au reușit să treacă peste toate diferențele dintre ei pentru a construi un viitor în care noi am venit acum și cred că este de datoria noastră să le menținem acest curaj și să ne unim din nou, să lăsăm diferențele și să ne dăm seama că suntem români, avem un suflet de român și dacă ne-am născut pe acest pământ, trebuie să rămâne, să-l facem frumos, nu doar să ne plângem că nu merge bine. Trebuie să ne întrebăm ce putem face pentru a merge bine și pentru a trăi bine în țara noastră”, a declarat Bianca Gavrilă pentru ziarulunirea.ro.

Un nume necunoscut până în noaptea de 1 decembrie 2024, Bianca Eugenia Gavrilă a ajuns deputat de Alba, din partea partidului POT. Este vorba despre Partidul Oamenilor Tineri, partid care l-a susținut pe Călin Georgescu în primul tur al alegerilor prezidențiale. De asemenea, are și funcția de secretar general al partidului.

Deși a ajuns deputat de Alba, nu are nici o treabă cu județul nostru. De loc este din Deva, dar trăiește în Spania.

