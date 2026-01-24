VIDEO | Prezență INEDITĂ la Alba Iulia, de Mica Unire: Bianca Gavrilă, deputata POT de Alba, la manifestările din 24 ianuarie. ,,Acest eveniment sărbătorește faptul că strămoșii noștri au avut curajul să se unească”
Prezență INEDITĂ la Alba Iulia, de Mica Unire: Bianca Gavrilă, deputata POT de Alba, la manifestările din 24 ianuarie. ,,Acest eveniment sărbătorește faptul că strămoșii noștri au avut curajul să se unească”
Prezență inedită sâmbătă la Alba Iulia, de 24 ianuarie 2026, la 167 de ani de la Mica Unire. La eveniment a participat nimeni alta decât Bianca Gavrilă, deputata POT de Alba și sora șefei partidului.
Acesta s-a aflat astăzi în Cetatea Alba Carolina, la manifestările organizate de autoritățile locale pe esplanada Sălii Unirii: ,,Acest eveniment sărbătorește faptul că strămoșii noștri au avut curajul să se unească. Au avut voința și au reușit să treacă peste toate diferențele dintre ei pentru a construi un viitor în care noi am venit acum și cred că este de datoria noastră să le menținem acest curaj și să ne unim din nou, să lăsăm diferențele și să ne dăm seama că suntem români, avem un suflet de român și dacă ne-am născut pe acest pământ, trebuie să rămâne, să-l facem frumos, nu doar să ne plângem că nu merge bine. Trebuie să ne întrebăm ce putem face pentru a merge bine și pentru a trăi bine în țara noastră”, a declarat Bianca Gavrilă pentru ziarulunirea.ro.
Un nume necunoscut până în noaptea de 1 decembrie 2024, Bianca Eugenia Gavrilă a ajuns deputat de Alba, din partea partidului POT. Este vorba despre Partidul Oamenilor Tineri, partid care l-a susținut pe Călin Georgescu în primul tur al alegerilor prezidențiale. De asemenea, are și funcția de secretar general al partidului.
Deși a ajuns deputat de Alba, nu are nici o treabă cu județul nostru. De loc este din Deva, dar trăiește în Spania.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
APEL UMANITAR pentru Carla, o fetiță de 12 ani din Alba, cu multiple afecțiuni, care are nevoie de investigații și tratamente costisitoare: ,,Este o povară greu de dus singuri în fața suferinței ei”
APEL UMANITAR pentru Carla, o fetiță de 12 ani din Alba, cu multiple afecțiuni, care are nevoie de investigații și tratamente costisitoare: ,,Este o povară greu de dus singuri în fața suferinței ei” Carla, fetița de 12 ani din Alba, diagnosticată cu multiple afecțiuni, are din nou nevoie de sprijinul oamenilor cu suflet mare. Micuța […]
Se reascut cuțitele: Plângere prealabilă formulată de STP Alba Iulia față de decizia primăriei de a înființa propria companie de transport local
Plângere prealabilă formulată de STP Alba Iulia față de decizia primăriei de a înființa propria companie de transport local Societatea de Transport Public (STP) Alba Iulia, actualul operator al serviciului de transport public local din municipiul-reședință de județ, a formulat o plângere prealabilă prin care a solicitat revocarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia […]
Polițiștii s-au autosesizat în cazul unui bărbat care ar fi săvârșit acte explicite de exhibiționism în zona Colegiului Tehnic Apulum. Precizările făcute de IPJ Alba
Polițiștii s-au autosesizat în cazul unui bărbat care a săvârșit acte explicite de exhibiționism în zona Colegiului Tehnic Apulum. Precizările făcute de IPJ Alba Un bărbat este căutat de oamenii legii după ce ar fi săvârșit infracțiunea de ultraj contra bunelor moravuri. Polițiștii s-au autosesizat în urma unei postări publicate pe o rețea de socializare. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Nicușor Dan, huiduit la Focșani de Ziua Unirii Principatelor. „La mulți ani, dragi focșăneni care huiduiți autoritățile publice. Este un drept pe care l-ați câștigat, pentru care niște oameni au murit”
Nicușor Dan, huiduit la Focșani de Ziua Unirii Principatelor. „La mulți ani, dragi focșăneni care huiduiți autoritățile publice. Este un...
Ce spune Ilie Bolojan despre plafonarea prețului la gaze: ,,Am putea să facem o anumită formulă tranzitorie”
Ce spune Ilie Bolojan despre plafonarea prețului la gaze: ,,Am putea să facem o anumită formulă tranzitorie” Premierul Ilie Bolojan...
Știrea Zilei
VIDEO | Prezență INEDITĂ la Alba Iulia, de Mica Unire: Bianca Gavrilă, deputata POT de Alba, la manifestările din 24 ianuarie. ,,Acest eveniment sărbătorește faptul că strămoșii noștri au avut curajul să se unească”
Prezență INEDITĂ la Alba Iulia, de Mica Unire: Bianca Gavrilă, deputata POT de Alba, la manifestările din 24 ianuarie. ,,Acest...
APEL UMANITAR pentru Carla, o fetiță de 12 ani din Alba, cu multiple afecțiuni, care are nevoie de investigații și tratamente costisitoare: ,,Este o povară greu de dus singuri în fața suferinței ei”
APEL UMANITAR pentru Carla, o fetiță de 12 ani din Alba, cu multiple afecțiuni, care are nevoie de investigații și...
Curier Județean
Turnul Studentului, pictură ulei pe carton, realizată în anul 1974 de Iosif Vasile Gaidoș (1919-1998), exponatul lunii ianuarie 2026, la Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș
Turnul Studentului, pictură ulei pe carton, realizată în anul 1974 de Iosif Vasile Gaidoș (1919-1998), exponatul lunii ianuarie 2026, la...
FOTO | Amendă de 2.500 de lei pentru o femeie din Daia Română, care și-a aruncat gunoiul pe domeniul public din comuna Șpring. A fost ,,prinsă” după buletinul găsit printre resturile menajere și trebuie să curețe și zona de mizerii
Amendă de 2.500 de lei pentru o femeie din Daia Română, care și-a aruncat gunoiul pe domeniul public din comuna...
Politică Administrație
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Opinii Comentarii
Reformele lui Alexandru Ioan Cuza care au pus bazele statului unitar și modern român: Țară nouă, legi noi
Reformele lui Alexandru Ioan Cuza care au pus bazele statului unitar și modern român: Țară nouă, legi noi Unirea Principatelor...
24 ianuarie 1859: Mica Unire – Unirea Principatelor Române sub Alexandru Ioan Cuza
24 ianuarie 1859, data la care a avut loc Mica Unire. Unirea Principatelor Române sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza...