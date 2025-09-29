VIDEO | Nicușor Dan, EXCLUSIV pentru ziarulunirea.ro, la ieșirea din Catedrala Blajului: „Omagiem o persoană deosebită, o comunitate și o Biserică ce au însemnat foarte mult pentru România”
Nicușor Dan, exclusiv pentru ziarulunirea.ro, la ieșirea din Catedrala Blajului: „Omagiem o persoană deosebită, o comunitate și o Biserică ce au însemnat foarte mult pentru România”
La ieșirea din Catedrala Blajului, unde a participat, luni, 29 septembrie 2025, la ceremonia de înmormântare a cardinalului Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, a făcut scurte declarații în exclusivitate pentru ziarulunirea.ro.
Citește și: VIDEO | Nicușor Dan participă la Blaj la funeraliile Preafericitului Părinte Lucian Mureșan. Mesajul transmis de Președintele României
„Omagiem o persoană deosebită, o comunitate și o Biserică ce au însemnat foarte mult pentru România”, a afirmat Nicușor Dan răspunzând întrebărilor reporterului ziarulunirea.ro.
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, la înmormântarea Preafericitului Părinte Cardinalul Lucian Mureşan, că Transilvania n-ar fi azi ce este, fără comunitatea şi Biserica greco-catolică, România n-ar fi azi ce este fără comunitatea şi Biserica greco-catolică şi noi n-am fi azi ce suntem fără comunitatea şi Biserica greco-catolică.
„Cred că trebuie să folosim orice moment şi în special momente omagiale, cum este acesta, ca să ne spunem nouă înşine şi să spunem şi altora că lumea nu începe cu noi şi că în ce suntem noi azi este mult din ce au trăit alţii înaintea noastră. Şi spunând asta, spun că Transilvania n-ar fi azi ce este, fără comunitatea şi Biserica greco-catolică, România n-ar fi azi ce este fără comunitatea şi Biserica greco-catolică şi noi n-am fi azi ce suntem fără comunitatea şi Biserica greco-catolică.
De aceea, în numele statului român vreau să prezint un omagiu acestei comunităţi şi acestei biserici, pentru ce a fost şi un angajament de colaborare pentru ce va fi”, a spus preşedintele Nicuşor Dan în cadrul ceremoniei.
Şeful statului a arătat că „România are nevoie de reconciliere pe multe paliere şi Cardinalul Mureşan, de care ne despărţim azi trupeşte, a fost un exemplu despre cum reconcilierea se poate întâmpla”.
„Vă aduc aminte, la 1 Decembrie 1918, un episcop greco-catolic, episcopul Hosu, citea Proclamaţia şi într-un gest de cinism inimaginabil, exact 30 de ani mai târziu, în 1 decembrie 1948, printr-un decret al Marii Adunări Naţionale, acest cult era trecut în ilegalitate. Şi sunt toate persecuţiile care au urmat până în 1989. Şi am avut un om care a reuşit, având experienţa asta dureroasă, să aducă cu tact lucrurile la o normalitate. Şi cred că România are nevoie de mulţi astfel de oameni în momentele pe care le trăim acum.
La despărţirea de Cardinalul Mureşan, mai este un lucru important de spus: Trăim nişte momente în care pare că lumea şi-a pierdut reperele, pare că avem o relativizare a valorilor şi cred că trebuie, exact în aceste momente, şi mai ales pentru cei mai tineri dintre noi, să le dăm nişte modele.
Cardinalul Mureşan a fost un model pentru nişte valori care sunt cuvântul, credinţa, omenia, valori pentru care nu s-a clintit, chiar cu preţul unor suferinţe şi cu riscul preţului chiar a întregii sale vieţi”.
Un elogiu din partea mea pentru această personalitate. Dumnezeu să-l odihnească, în rândul celor drepti, şi să aşeze moştenirea sa în cartea vieţii şi a istoriei Bisericii”, a mai afirmat preşedintele în discurs, potrivit News.ro.
