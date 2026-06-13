FOTO | ACCIDENT rutier la Aiud: Un autoturism și o motocicletă, implicate. Traficul este blocat

ACCIDENT rutier la Aiud: Un autoturism și o motocicletă, implicate. Traficul este blocat

Un accident rutier a avut loc astăzi, 13 iunie 2026, pe strada Avram Iancu din Aiud. Din primele informații disponibile, în incidentul rutier au fost implcate o motocicletă și un autoturism.

Traficul rutier este blocat.

Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este blocat pe strada Avram Iancu din municipiul Aiud, din cauza unui accident rutier.

Din primele date, sunt implicate un autoturism și o motocicletă.

UPDATE ISU Alba:

Secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea masurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs in mun. Aiud str. Avram Iancu.

Este vorba despre un accident rutier produs un autoturism și un motociclist.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă si 1 echipaj de prim ajutor.

Știre în curs de actualizare…

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