Viitorul Sântimbru – Academica Transilvania Târgu Mureș, baraj pentru promovarea în Liga 3 | Campioana din Alba, primul meci în deplasare, în 20 iunie
Viitorul Sântimbru – Academica Transilvania Târgu Mureș, baraj pentru promovarea în Liga 3. Primul meci în deplasare, în Mureș, sâmbătă, 20 iunie
Formația din Galtiu va întâlni în barajul de promovare, 20 și 27 iunie, primul meci în deplasare, reprezentanta județului Mureș, pe Academica Târgu Mureș. În lotul mureșenilor se regăsesc Vidrăsan (ex-CSM Unirea Alba Iulia), Cătinean sau Piper, toți cu achivitate în eșaloanele superioare
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Echipa susținută de familia Hulea (Ovidiu și Adrian), alături de Primăria comunei Sântimbru, speră să continue șirul neîntrerupt al promovărilor din Alba, CSU Alba Iulia (2022), Industria Galda de Jos (2023), CIL Blaj (2024), Hidro Mecanica Șugag (2025).Sântimbrenii au dominat actuala stagiune, terminată cu două puncte în fața Industriei Galda de Jos, promovarea fiind parafată în runda de final, în jocul intern cu „lanterna roșie” Sportul Câmpeni (5-0). Elevii lui Adrian Bicheși au cel mai bun atac (88 de reușite) și cea mai puternică defensivă (19 goluri), Industria având 87 de goluri (11-1 în ultima rundă).
Academica Tg. Mureș avea două puncte avans față de Avântul ReghinReghinenii sunt avantajați și de rezultatele directe favorabile (2-1 și 3-0). Liderul a învins în deplasare, în ultima etapă, 2-0 (0-0), pe MureșulRuși-Munții (13 iunie), echipa de pe locul 4 care putea face campioană pe Avântul, dacă nu pierdea!
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