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VIDEO | Scenariu de film la Teiuș: O tânără a fost luată cu forța din locuința unui cunoscut de fostul partener. Tânărul a fost REȚINUT

Bogdan Ilea

Publicat

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ALBA FEST 2026

Scenariu de film la Teiuș: O tânără a fost luată cu forța din locuința unui cunoscut de fostul partener. Tânărul a fost REȚINUT

Un tânăr de 25 de ani din Teiuș a fost reținut de polițiștii din Alba, după ce ar fi luat fără acord fosta sa iubită, o tânără de 18 ani din comuna Mihalț, din locuința unui alt tânăr și ar fi dus-o cu un autoturism spre Mihalț, moment în care au fost depistați de polițiști.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 12/13 iunie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Teiuș au fost sesizați, de către o tânără, în vârstă de 18 ani, din comuna Mihalț, cu privire la faptul că a fost victima unei infracțiuni. 

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în timp ce aceasta se afla la locuința unui tânăr din orașul Teiuș, ar fi fost luată, fără permisiunea ei, de către fostul partener, care ar fi pătruns, fără drept în locuință. 

Ulterior, fostul partener, în vârstă de 25 ani, ar fi introdus-o pe tânără într-un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani, din Teiuș și s-ar fi deplasat spre comuna Mihalț, fiind identificați de polițiști. 

Față de tânărul de 25 de ani, polițiștii au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, cercetările fiind continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal și violare de domiciliu. 

În cursul zilei de azi, 13 iunie 2026, acesta va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Aiud, pentru dispunerea măsurilor legale.

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