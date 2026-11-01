La Under 19, victorii clare pentru CSM Unirea Alba Iulia și LPS Sebeș, care se mențin pe podium!
La Under 19, victorii clare pentru CSM Unirea Alba Iulia și LPS Sebeș, care se mențin pe podiumul Seriei 10!
Rezultate diametral opuse pentru conjudețene în ultimele dispute din cadrul campionatelor organizate de FRF: la Under 19, victorii pentru CSM Unirea Alba Iulia și LPS Sebeș, în dublele interne, la Under 17, eșecuri pentru reprezentantele Albei.
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La Under 19, victorii clare pentru conjudețenele CSM Unirea Alba Iulia și LPS Sebeș, care se mențin pe podium!
LPS Sebeș a învins, 3-0 (1-0), pe „Pielarul” pe ACS Mediaș, dublă Todea și un gol Nicola, iar CSM Unirea Alba Iulia a câștigat, la Micești, scor 3-1 (1-1), cu Luceafărul Cluj după ce a revenit de la 0-1, dublă Silvășan (unul din penalty) și Cristea.
LPS Sebeș (antrenori Denis Cunțan și Cosmin Maier) este pe locul trei, cu 18 puncte (golaveraj 16-14), iar CSM Unirea Alba Iulia, antrenor Alexandru Kalanyos, se clasează pe poziția secundă, cu 20 puncte (golaveraj 24-11), după 11 etape scurse din Seria 10 (8 meciuri)
La Under 17, LPS Sebeș a pierdut acasă 2-5 (0-3) cu ACS Mediaș, elevii antrenorului Cosmin Groza poziționându-se pe locul 6, cu 4 puncte (10-30 golaveraj). Și CSM Unirea Alba Iulia a pierdut acasă, 2-5 (2-1) cu Luceafărul Cluj, pentru formația pregătită de Florin Codleanu punctând Nechifor și Dan. „Alb-negrii’ sunt pe locul 5, cu 13 puncte, în 8 jocuri (golaveraj 16-28).
În etapa a 12-a a Seriei 10, ambele conjudețene stau
Foto: LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia
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