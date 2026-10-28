Albaiulianul Nicolae Stanciu a semnat cu „U” Cluj: Mijlocașul va reveni în România din ianuarie 2027

Albaiulianul Nicolae Stanciu va îmbrăca tricoul formației Universitatea Cluj începând din ianuarie 2027, după ce a semnat un contract cu gruparea ardeleană. Internaționalul român, în vârstă de 33 de ani, a ales să revină în România pentru a fi mai aproape de familie și de casă, după mai mulți ani petrecuți în străinătate.

Potrivit informațiilor publicate de Digi Sport, Stanciu a semnat cu „U” Cluj un contract valabil pentru un an și jumătate, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon, în funcție de evoluția colaborării.

Salariu de 30.000 de euro pe lună la formația clujeană

La Universitatea Cluj, mijlocașul ar urma să încaseze un salariu lunar de 30.000 de euro, la care se adaugă un bonus de instalare în valoare de 100.000 de euro. Sumele sunt însă considerabil mai mici decât cele pe care le primește în China, unde, la Dalian Yingbo, este remunerat cu aproximativ două milioane de euro pe sezon.

Înainte de a lua decizia finală, Nicolae Stanciu a fost dorit și de FCSB. Conform informațiilor prezentate de Digi Sport, conducerea clubului bucureștean și-a manifestat interesul pentru revenirea mijlocașului, iar Laurențiu Reghecampf a vorbit, la rândul său, despre posibilitatea de a-l avea din nou sub comanda sa.

În cele din urmă, dorința fotbalistului de a reveni mai aproape de familie a cântărit decisiv în alegerea făcută.

Nicolae Stanciu, apreciat de suporterii din China

Până la revenirea în SuperLigă, Stanciu continuă să evolueze pentru Dalian Yingbo, formație la care spune că se bucură de o apreciere deosebită din partea suporterilor.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Digi Sport, internaționalul român a povestit despre experiența sa din China și despre relația specială pe care a dezvoltat-o cu fanii echipei.

„Nu mă așteptam să fie chiar așa de calzi. Trăiesc ceva incredibil acolo și vreau să mulțumesc pe această cale orașului Dalian și fanilor pentru afecțiunea pe care mi-o poartă și tot ceea ce fac pentru mine. Încerc să le răsplătesc această afecțiune pe teren”, a declarat Nicolae Stanciu pentru Digi Sport.

Fotbalistul a explicat și faptul că rolul de lider a venit firesc de-a lungul carierei, amintind că a purtat banderola de căpitan la majoritatea echipelor la care a evoluat.

O carieră internațională începută în 2016

Nicolae Stanciu a plecat din România în vara anului 2016, când FCSB l-a transferat la Anderlecht, pentru o sumă de aproximativ 10 milioane de euro. Ulterior, mijlocașul a evoluat la Sparta Praga, Al-Ahli, Slavia Praga, Wuhan Three Towns, Damac, Genoa și Dalian Yingbo.

Format la nivel juvenil la Unirea Alba Iulia, Stanciu a devenit unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști români ai ultimului deceniu, având evoluții apreciate atât la echipele de club, cât și la echipa națională.

Potrivit Transfermarkt, cota sa de piață este estimată la 1,8 milioane de euro.

foto: arhivă

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