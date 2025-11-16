VIDEO | Momentul impactului în accidentul MORTAL de la ieșire din Cluj-Napoca, filmat cu o cameră de bord: Un bărbat din Alba și-a pierdut viața

Momentul impactului în accidentul MORTAL de la ieșire din Cluj-Napoca, filmat cu o cameră de bord: Un bărbat din Alba și-a pierdut viața

Un bărbat din Alba a decedat duminică, 16 noiembrie 2025, într-un accident violent petrecut la ieșire din Cluj-Napoca. Victima era pasageră în mașina care a scăpat de sub control și s-a izbit de o alta.

Evenimentul rutier a fost surprins de camera de bord a unui alt participant la trafic și postat pe un grup de Facebook.

Accidentul s-a petrecut în jurul orei 10.55 pe DN1 E60, la km 470+200, la ieșire din municipiu Cluj-Napoca, a avut loc un accident rutier soldat cu decesul unei persoane.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că un bărbat de 45 de ani, din județul Alba, aflat la volanul unui autovehicul ce se deplasa dinspre Feleacu înspre Cluj-Napoca, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând în coliziune cu un autovehicul care circula din sensul opus de mers, la volanul căruia se afla o femeie de 38 de ani, din județul Dolj.

Accidentul s-a soldat cu decesul unui bărbat de 44 de ani, pasager în autovehiculul condus de bărbatul de 45 de ani.

În urma evenimentului rutier femeia de 38 de ani și un minor de 7, pasager în autoturism, precum și bărbatul de 45 de ani au fost transportați la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Testările cu aparatul etilotest au indicat rezultate negative.

În cauză, sunt continuate cercetările, pentru a se stabili toate împrejurările în care s-a produs accidentul și luarea măsurilor legale care se impun.

Video: Dan Oltean, Info Trafic Cluj-Napoca

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI