Rămâi conectat

Ştirea zilei

VIDEO | Momentul impactului în accidentul MORTAL de la ieșire din Cluj-Napoca, filmat cu o cameră de bord: Un bărbat din Alba și-a pierdut viața

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Momentul impactului în accidentul MORTAL de la ieșire din Cluj-Napoca, filmat cu o cameră de bord: Un bărbat din Alba și-a pierdut viața

Un bărbat din Alba a decedat duminică, 16 noiembrie 2025, într-un accident violent petrecut la ieșire din Cluj-Napoca. Victima era pasageră în mașina care a scăpat de sub control și s-a izbit de o alta.

Evenimentul rutier a fost surprins de camera de bord a unui alt participant la trafic și postat pe un grup de Facebook.

Accidentul s-a petrecut în jurul orei 10.55 pe DN1 E60, la km 470+200, la ieșire din municipiu Cluj-Napoca, a avut loc un accident rutier soldat cu decesul unei persoane.

Citește și: UPDATE VIDEO | Accident MORTAL la ieșire din Cluj-Napoca, provocat de un șofer din Alba: Un bărbat a DECEDAT, o fetiță de 7 ani și alte 2 persoane, rănite după impactul violent dintre două mașini

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că un bărbat de 45 de ani, din județul Alba, aflat la volanul unui autovehicul ce se deplasa dinspre Feleacu înspre Cluj-Napoca, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând în coliziune cu un autovehicul care circula din sensul opus de mers, la volanul căruia se afla o femeie de 38 de ani, din județul Dolj.

Accidentul s-a soldat cu decesul unui bărbat de 44 de ani, pasager în autovehiculul condus de bărbatul de 45 de ani.

În urma evenimentului rutier femeia de 38 de ani și un minor de 7, pasager în autoturism, precum și bărbatul de 45 de ani au fost transportați la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Testările cu aparatul etilotest au indicat rezultate negative.

În cauză, sunt continuate cercetările, pentru a se stabili toate împrejurările în care s-a produs accidentul și luarea măsurilor legale care se impun.

Video: Dan Oltean, Info Trafic Cluj-Napoca

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

UPDATE VIDEO | Accident MORTAL la ieșire din Cluj-Napoca, provocat de un șofer din Alba: Un bărbat a DECEDAT, o fetiță de 7 ani și alte 2 persoane, rănite după impactul violent dintre două mașini

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

16 noiembrie 2025

De

Accident MORTAL la ieșire din Cluj-Napoca, provocat de un șofer din Alba: Un bărbat a DECEDAT, o fetiță de 7 ani și alte 2 persoane, rănite după impactul violent dintre două mașini Un accident mortal a avut loc duminică, în jurul orei 12.00, la ieșire din Cluj-Napoca. Un bărbat a decedat, iar o fetiță de […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | Mihaela Mih-Dehelean, noi performanțe la Campionatului Mondial de Culturism și Fitness din Spania: Albaiulianca, în top 6 în galeria selectă a celor mai buni sportivi din lume

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

16 noiembrie 2025

De

Mihaela Mih-Dehelean, noi performanțe la Campionatului Mondial de Culturism și Fitness din Spania: Albaiulianca, în top 6 în galeria selectă a celor mai buni sportivi din lume Mihaela Mih-Dehelean, sportivă legitimată la CS Unirea Alba Iulia, participă zilele acestea la ediția 2025 a Campionatului Mondial de Culturism și Fitness, desfășurat în Spania. Întrecerea are loc […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Angajări la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Posturi de asistenți medicali, infirmiere și fiziokinetoterapeuți, scoase la concurs. Specializările căutate

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

16 noiembrie 2025

De

Angajări la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Posturi de asistenți medicali, infirmiere și fiziokinetoterapeuți, scoase la concurs. Specializările căutate Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia angajează mai mulți asistenți medicali și infirmiere. Se caută și fiziokinetoterapeuți și brancardieri. Citește și: Angajări la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: Șapte posturi disponibile pentru medici în […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 57 de minute

Produsele „minune” promovate pe TikTok, un real pericol pentru sănătate. Avertismentul medicilor

Produsele „minune” promovate pe TikTok, un real pericol pentru sănătate. Avertismentul medicilor Moda suplimentelor de tot felul și a cremelor-minune...
Actualitateacum 2 ore

Amendă pentru românii care îşi lasă câinii liberi: Ce obligații au proprietarii patrupedelor și cum pot fi reclamați de vecini

Amendă pentru românii care îşi lasă câinii liberi: Ce obligații au proprietarii patrupedelor și cum pot fi reclamați de vecini...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 2 ore

VIDEO | Momentul impactului în accidentul MORTAL de la ieșire din Cluj-Napoca, filmat cu o cameră de bord: Un bărbat din Alba și-a pierdut viața

Momentul impactului în accidentul MORTAL de la ieșire din Cluj-Napoca, filmat cu o cameră de bord: Un bărbat din Alba...
Ştirea zileiacum 4 ore

UPDATE VIDEO | Accident MORTAL la ieșire din Cluj-Napoca, provocat de un șofer din Alba: Un bărbat a DECEDAT, o fetiță de 7 ani și alte 2 persoane, rănite după impactul violent dintre două mașini

Accident MORTAL la ieșire din Cluj-Napoca, provocat de un șofer din Alba: Un bărbat a DECEDAT, o fetiță de 7...

Curier Județean

Curier Județeanacum 22 de ore

INCENDIU la Roșia de Secaș: Arde acoperișul unei locuințe. Intervin pompierii din Blaj

INCENDIU la Roșia de Secaș: Arde acoperișul unei locuințe. Intervin pompierii din Blaj Un incendiu a izbucnit sâmbătă seara, în...
Curier Județeanacum o zi

ISU Alba: Controale inopinate la restaurante, terase și baruri. Amenzi de 7.500 de lei, cele mai multe pentru fumatul în spații închise

ISU Alba: Controale inopinate la restaurante, terase și baruri. Amenzi de 7.500 de lei, cele mai multe pentru fumatul în...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 6 ore

Lucrări ample de întreținere pe Drumul Județean 107 F Câlnic – Reciu – Gârbova – limită cu județul Sibiu: Reparații asfaltice, burdușiri și  podețe 

Lucrări ample de întreținere pe Drumul Județean 107 F Câlnic – Reciu – Gârbova – limită cu județul Sibiu: Reparații...
Politică Administrațieacum 19 ore

Încă un pas spre realizarea primului Aqua park din județul Alba, la Ocna Mureș: Jacuzzi, bazin de imersie, în proiectul de peste 100 milioane de lei. A fost cerut acordul de mediu

Încă un pas spre realizarea primului Aqua park din județul Alba, la Ocna Mureș: Jacuzzi, bazin de imersie, în proiectul...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 8 ore

16 noiembrie: 173 de ani de la moartea lui Nicolae Bălcescu. Scurta, dar intensa viață a revoluționarului pașoptist

16 noiembrie: 173 de ani de la moartea lui Nicolae Bălcescu. Scurta, dar intensa viață a revoluționarului pașoptist Potrivit documentelor,...
Opinii - Comentariiacum 10 ore

16 noiembrie, Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România

La data de 16 noiembrie este sărbătorită Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România. La 16 noiembrie 1972, la Paris, în...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea