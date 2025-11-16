UPDATE VIDEO | Accident MORTAL la ieșire din Cluj-Napoca, provocat de un șofer din Alba: Un bărbat a DECEDAT, o fetiță de 7 ani și alte 2 persoane, rănite după impactul violent dintre două mașini
Un accident mortal a avut loc duminică, în jurul orei 12.00, la ieșire din Cluj-Napoca. Un bărbat a decedat, iar o fetiță de 7 ani și alte 2 persoane au fost rănite.
Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin în aceste momente la un grav accident rutier petrecut la ieșire din municipiul Cluj-Napoca spre localitatea Feleacu.
Citește și: FOTO | Accident MORTAL în Alba: Tânăr de 20 de ani, DECEDAT după ce a pierdut controlul într-o curbă și s-a răsturnat cu mașina în vale, la Ocoliș
Din primele date, în accident au fost implicate două autoturisme. În interiorul unuia dintre acestea s-a aflat un bărbat încarcerat. Forțele noastre l-au extras de urgență și l-au predat echipajelor medicale. Victima nu prezenta semne vitale, astfel că s-au aplicat imediat manevre de resuscitare. Din păcate, bărbatul a fost declarat decedat.
Mai primesc îngrijiri medicale trei persoane, dintre care o minoră. Aceste trei victime sunt conștiente și cooperante.
La intervenție iau parte două autospeciale cu modul de descarcerare și două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă.
Vor fi transportați la spital de către echipajele SMURD o femeie și un bărbat de aproximativ 40 de ani, precum și o minoră de aproximativ 7 ani.
UPDATE IPJ: Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că un bărbat de 45 de ani, din județul Alba, aflat la volanul unui autovehicul ce se deplasa dinspre Feleacu înspre Cluj-Napoca, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând în coliziune cu un autovehicul care circula din sensul opus de mers, la volanul căruia se afla o femeie de 38 de ani, din județul Dolj.
Accidentul s-a soldat cu decesul unui bărbat de 44 de ani, pasager în autovehiculul condus de bărbatul de 45 de ani.
În urma evenimentului rutier femeia de 38 de ani și un minor de 7, pasager în autoturism, precum și bărbatul de 45 de ani au fost transportați la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.
Testările cu aparatul etilotest au indicat rezultate negative.
În cauză, sunt continuate cercetările, pentru a se stabili toate împrejurările în care s-a produs accidentul și luarea măsurilor legale care se impun.
În contextul intensificării factorilor de risc rutier, polițiștii reamintesc participanților la trafic următoarele obligații și măsuri de prevenire:
* Adaptați permanent viteza la condițiile de drum.
Sectorul Feleacu este cunoscut pentru porțiuni cu vizibilitate redusă, curbe periculoase și diferențe de nivel ce pot afecta stabilitatea vehiculului.
* Păstrați o distanță de siguranță față de vehiculul din față.
Distanța insuficientă rămâne una dintre cauzele frecvente ale accidentelor grave.
* Evitați depășirile riscante.
Alegeți manevra doar atunci când aveți vizibilitate completă și spațiu suficient pentru revenire în siguranță.
* Conduceți preventiv.
Anticipați reacțiile celorlalți participanți la trafic, mai ales în zonele cu trafic intens sau condiții meteo nefavorabile.
* Respectați limitele legale de viteză.
Acolo unde infrastructura o impune, viteza excesivă poate transforma orice eroare într-o tragedie.
* Fiți atenți la oboseală și la utilizarea telefonului.
Orice secundă de neatenție poate avea consecințe grave.
* Purtați centura de siguranță și asigurați-vă că toți pasagerii o folosesc.
Poliția rutieră reamintește tuturor că responsabilitatea fiecărui șofer contribuie direct la prevenirea tragediilor. Circulați cu prudență și ajungeți în siguranță la destinație.
